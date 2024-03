Zingen als medicijn voor het haperende Brein. Leonne heeft Alzheimer en zingt samen met haar mantelzanger Eveline de Matthäus-Passion. Het geef haar zelfvertrouwen.

"Twee jaar lang heb ik zes mensen met Alzheimer gevolgd in hun dagelijkse leven, voor mijn boek 'Zolang ik er ben'", zegt auteur en journalist Erik Zwiers. De avond voordat een van mijn hoofdpersonen (Nico) stierf, hief hij vanuit het niets het slotstuk van de Matthäus-Passion aan. Foutloos zong hij uit volle borst: "Wir setzen uns mit Tränen nieder und rufen dir im Grabe zu. Wij zetten ons in tranen neer en roepen U in Uw graf toe."

Participatiekoor

"Hij gaf precies aan wat het lijden voor hem betekende. Ik realiseerde mij dat mensen met Alzheimer, met wat ondersteuning, nog zoveel kunnen. En zo heb ik 6 jaar geleden het Participatiekoor opgericht."

Wat begon met een enkel koor is nu als een olievlek over Nederland verspreid, er bestaan nu 15 koren waarin mensen met Alzheimer zingen. Dit jaar zong het koor zelfs, op uitnodiging van Bach-koor Holland, samen met het Kamerorkest van het Concertgebouw de Matthäus-Passion in de Nieuwe Kerk in Delft.

Bijdrage aan gezondheid

"Zingen betekent heel veel voor mensen met een haperend brein. Zingen is voor iedereen fijn maar voor deze groep betekent zingen dat de hersenen, weliswaar tijdelijk, nieuwe verbindingen aanmaken. Waardoor hun spraak verbetert, ze makkelijker op woorden komen en waardoor ze beter communiceren. En dat bevordert natuurlijk weer sociale contacten", vertelt Zwiers.

"Bovendien voel je je beter omdat door zingen bepaalde hormonen vrijkomen. Het draagt echt bij aan het welzijn van mensen met Alzheimer waardoor ze ook langer zelfstandig kunnen blijven functioneren."

Weggestuurd

Leonne Evers heeft altijd gezongen maar werd op een dag weggestuurd van haar koor, "Ik was mijn boek vergeten en daardoor mocht ik er niet blijven zingen", zegt ze verontwaardigd. Een aantal jaar geleden werd ze erg vergeetachtig, de diagnose volgde.

Ze is vaak het overzicht kwijt en vindt het moeilijk om zaken te organiseren. Wel woont Leonne nog steeds zelfstandig, vrienden en familie ondersteunen haar wanneer het nodig is.

'Ik ben helemaal niet zo gek'

Leonne raakte zo'n 40 jaar gelden bevriend met Eveline Bomhoef, hun kinderen zaten toen samen op de kleuterschool. Nu zitten de twee moeders bij het Participatiekoor. Eveline als mantelzanger, zij ondersteunt Leonne waar het nodig is. Ze repeteren op dit moment voor de Matthäus in een muziekschool in Overveen.

"Ik vind het heerlijk", zegt Leonne. "Mijn gezicht tintelt helemaal als ik heb gezongen. En dan denk ik, goh het zit er allemaal nog. Ik ben helemaal niet zo gek. Doe mij nog maar niet weg, er zit nog genoeg, dat gevoel geeft het mij." Eveline beaamt dit. "Leonne leeft helemaal op als we naar het koor gaan. Ik haal haar op en op doordeweekse dagen oefenen we thuis nog een aantal partijen."

Aanwakkeren van geheugensporen

Directeur van het Alzheimercentrum Amsterdam UMC Wiesje van der Flier zingt ook mee met het het Participatiekoor in de Nieuwe Kerk."De complexiteit van het verhaal, het lijden, de angst, het verdriet en de liefde, al deze emoties komen voorbij in de Matthäus. Ik vind het prachtig."

Ook bevestigd ze dat muziek een hulpmiddel is om goed bewaarde geheugensporen aan te wakkeren. "Mensen weten vaak niet meer waar en wanneer Bach leefde maar ze weten nog wel de noten, de klanken en de melodie te vinden. En dan komen de woorden ook weer terug. Mensen met Alzheimer hebben hersenschade, verbindingen zijn kapot, maar via de muziek worden verbindingen aangelegd rondom die schade. Daarom is muziek en zang zo helend."

'Ik ben goed genoeg'

Het concert in de Nieuwe Kerk met meer dan 200 zangers van Participatiekoren uit heel Nederland verloopt vlekkeloos. Zwiers is de verteller: "De Matthäus-Passion is niet alleen een verhaal dat 2.000 jaar geleden is gebeurd. Het is veel meer dan dat. Bach maakt hier van Christus een metafoor, een metafoor die ook slaat op mensen met een haperend brein. Zie hem. Kijk."

Leonne is na afloop opgetogen: "Ik heb kippenvel en ik heb het warm. Het ging perfect. Ik kan wel janken. Ik heb pijn in mijn kaken van het zingen. Ze vinden mij soms niet meer goed. Maar ik ben goed genoeg. Ik heb het gedaan!" Zwiers vult haar aan, "mensen met dementie hebben zo vaak te horen gekregen dat ze iets niet meer kunnen maar dat is een reden om het juist wel te doen."

