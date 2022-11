In Nederland zien we niet vaak zwerfdieren op straat. Dat komt omdat gemeenten de verplichting hebben deze dieren op te vangen, bijvoorbeeld in een asiel. Maar wat gebeurt er als een dier door niemand wordt opgehaald? We vroegen het een aantal experts.

In het programma Even Tot Hier vroegen ze zich afgelopen weekend af hoe het komt dat asiels zo vol zitten met dieren. En of er geen verplichting kan komen voor gemeenten om ze op te nemen. Maar die verplichting is er al, zei dierenverzorger Suzan Koppies.

Gevonden voorwerpen

"Zwerfdieren vallen onder de regelingen in het burgerlijk wetboek voor gevonden voorwerpen", vertelt dierenadvocaat Laira Boissevain. "Je moet een gevonden voorwerp aangeven bij de gemeente. De vinder moet zich melden, en degene die een voorwerp verloren is moet zichzelf ook aangeven. Die regeling gaat heel ver terug."

En gemeenten moeten zwerfdieren in ieder geval 14 dagen opvangen, vertelt Saskia Thijssen van de Dierenbescherming. "Een gemeente wordt verantwoordelijk zodra het zwerfdier op straat wordt aangetroffen. De gemeente is dan ook verantwoordelijk om op zoek te gaan naar een plek waar het dier opgevangen kan worden."

Asiel

En dat gebeurt vaak in een asiel. "De burgemeester van de gemeente mag na die 2 weken het dier aan een derde overdragen", vertelt Boissevain. En als dat niet lukt, staat er misschien een iets minder leuke toekomst voor de deur.

"Dan is de burgemeester bevoegd 'het dier te doen afmaken', zoals dat in de wet beschreven staat", zegt de dierenadvocaat. En als het dier te veel kost of het beter is het dier te doden 'om geneeskundige reden', mag dat zelfs al eerder.

Nieuw baasje

Maar dat gebeurt volgens de experts gelukkig niet zo vaak. Er wordt eerder een goede zoektocht gehouden naar een nieuw baasje. En dat is iets waar je goed op moet letten als je je huisdier kwijt bent.

"Vanaf de 15de dag gaat de verantwoordelijkheid over naar het dierenasiel, en het asiel mag dan ook op zoek gaan naar een nieuwe eigenaar voor het dier", legt Thijssen uit. "Als jij je op de 16de of 17de dag meldt bij het asiel, zou het kunnen gebeuren dat je huisdier een nieuw baasje heeft."