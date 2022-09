De dochter van Jacques en Wanda werd vermoord door haar ex-vriend Gerold O. Hij kreeg 12 jaar gevangenisstraf en tbs. Rechters besluiten steeds vaker tbs op te leggen. Het is een behandeling waar Jacques en Wanda in geloven.

Gerold O. bracht Nadine in 2006 om het leven. Na onderzoek bij het Pieter Baan Centrum bleek dat hij een ernstige, narcistische persoonlijkheidsstoornis had.

Privacywetgeving zit in de weg

O. ging in 2014, na zijn gevangenisstraf, voor behandeling naar de tbs-kliniek. Zoals bij iedere behandeling wordt om de 2 jaar, en later zelfs ieder jaar, de voortgang van zijn behandeling bij de rechter besproken. Hoe verloopt de behandeling? Kan hij eventueel onder begeleiding op verlof? Nabestaanden, zoals de ouders van Nadine, worden in dit proces maar marginaal op de hoogte gehouden.

"Het is matig wat ze je vertellen", zeggen zij. "Je krijgt wel te horen wanneer er een zitting is. Ook krijg je netjes op papier thuis wat de rechter heeft besloten, maar als je meer wilt weten over de vordering van de behandeling, krijg je geen informatie van de kliniek vanwege privacyredenen. Dat is wel een punt dat beter kan."

Nog niet helemaal vrij

Sommige tbs-patiënten blijken moeilijk te behandelen en zitten hun verdere leven achter de tralies van de kliniek. Maar veel tbs'ers zijn behandelbaar en krijgen steeds meer vrijheden. Het begint met een kort proefverlof onder begeleiding en geleidelijk krijgt de patiënt steeds meer vrijheid.

Zo ook Gerold O.. Hij woont inmiddels buiten de kliniek en heeft zelfs een nieuwe relatie. Maar helemaal vrij is hij nog niet.

Lijst van voorwaarden

"Daar heeft de rechter recent een stokje voor gestoken", vertellen Nadines ouders. "Hij is weliswaar niet meer opgenomen, maar buiten staat hij nog steeds onder controle en toezicht van de kliniek. Wij hebben de lijst van voorwaarden gezien waar hij aan moet voldoen."

Zo mag hij geen drugs gebruiken en ook alcoholgebruik is slechts mondjesmaat toegestaan. "Hij moet dan vooraf aangeven bij welke gelegenheid hij dat gaat gebruiken. Toen hij Nadine vermoordde had hij veel drugs en alcohol gebruikt, dus het is goed dat de kliniek dat nu zo scherp monitort."

'Een risico zal er altijd zijn'

Ieder jaar zullen de rechter en de deskundigen zich weer buigen over de vraag: kan Gerold O. helemaal vrij worden gelaten? Of moet er toch een zekere mate van controle blijven? Jacques Beemsterboer zou er mee kunnen leven als hij vrij zou worden gelaten. "Ik geloof in behandeling en niet in straffen."

"Ik begrijp ook dat als hij zich weer gekrenkt voelt, dat hij daar tools voor heeft aangeleerd in de kliniek. Ik kijk naar het gevaar voor de maatschappij. Een risico zal er altijd zijn. Maar als de deskundigen, die er voor hebben doorgeleerd, er overtuigd van zijn, vind ik wel dat het op een gegeven moment klaar moet zijn."

Liever levenslang

Ook Wanda Beemsterboer koestert het principe dat iedereen recht heeft op een tweede kans. Maar zij krijgt wel een benauwd gevoel bij het idee dat Gerald O. helemaal vrij zou worden gelaten.

"ik kijk ook naar mijn hart en mijn gevoel. Dan zie ik een man die met voorbedachte rade mijn kind heeft vermoord en een stoornis heeft die niet zomaar wordt opgelost. Hij zou zijn leven weer oppakken, een gezin stichten, terwijl Nadine die kans nooit heeft gekregen. Dat is pijnlijk en wat mij betreft was hij levenslang achter de tralies gebleven."