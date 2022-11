Overgoten worden met heet vet of aangevallen worden met een vork: Lenny en Alma maakten schokkende dingen mee als medewerkers in de psychiatrische kliniek Veldzicht in Balkbrug. Vorig weekend ging het helemaal mis, toen een medewerker werd doodgestoken.

De dader, een patiënt van de kliniek in Overijssel, beroofde zich van het leven. Bij de steekpartij raakten ook twee andere medewerkers gewond. De gebeurtenis in Veldzicht maakt veel los bij oud-medewerkers Lenny en Alma.

Bang, boos en verdrietig

Want ook zij maakten heftige dingen mee bij de kliniek in Balkbrug. Alma heeft de littekens van wat haar overkwam nog op haar armen staan: "In 2009 ben ik met heet vet overgoten door een tbs-patiënt, in de keuken van de kliniek." Er werd alarm geslagen, de cliënt werd weggevoerd en Alma ging direct naar het ziekenhuis.

Pas toen ze weer thuis was, besefte Alma wat er gebeurd was. "Ik was bang, maar ook boos en verdrietig." Ze ging weer aan het werk, maar merkte al snel dat het niet meer ging. "Ik kwam erachter dat ik de prikkels niet meer kon verdragen, dat ik me anders voelde dan anders. Uiteindelijk ging het slechter en slechter en toen zei mijn huisarts: heb jij geen PTSS?"

Bron: ANP De psychiatrische kliniek Veldzicht in Balkbrug hing de vlag halfstok na het dodelijke steekincident

Draad oppakken en door

Ook Lenny kampt nu nog met de gevolgen van een incident jaren geleden. Samen met een collega ging ze een kamer van een cliënt binnen, die zich achter de deur verborg met een vork in zijn zak. "Toen wij de deur open deden, viel hij ons aan. Ik kon nog afweren, maar de kracht was zo enorm dat de vork alsnog in mijn voorhoofd ging."

Ze maakte haar dienst af en werkte ook daarna gewoon door. "Je praat er soms over met collega's. We kwamen dan met het team bij elkaar na een incident en daarna werd de draad weer opgepakt en ga je door." In de maanden die volgden, zag Lenny meerdere gewelddadige incidenten tussen cliënten en collega's. Zij kreeg nachtmerries en na weer een incident vertrok ze bij Veldzicht.

'Niet oké dat zoiets gebeurt'

Later werd ook bij haar PTSS vastgesteld en kwam ze thuis te zitten. "Het beeld van het werk dat ik had, is veranderd. Maar vooral is het vertrouwen in mensen waar je op moet kunnen bouwen beschaamd, juist in dit soort werk."

Dat ze met haar werk op één van de heftigste afdeling van de kliniek risico liep, daar was ze zich altijd van bewust. "Mijn familie zegt ook, je hebt er zelf voor gekozen. Je weet dat je risico loopt. Natuurlijk, dat is zo, maar dat maakt het niet normaal en oké. Ook binnen een afdeling is het niet oké dat er zoiets gebeurt."

Geen kleuters met gedragsproblemen

Volgens Lenny worden de protocollen binnen de kliniek niet altijd goed nageleefd. "Als je de protocollen goed opvolgt, zouden er veel minder incidenten zijn. Je werkt niet met kleuters die gedragsproblemen hebben. Ik denk dat protocollen belangrijk zijn en als iemand zegt van niet, dan moet je daar met elkaar over spreken."

Alma zag ook dat er soms te weinig personeel aan het werk was. "Dat was ook aan de hand op het moment dat het met mij gebeurde. We waren wel met zijn drieën, maar er moest ook gelopen worden, patiënten moesten weggebracht worden, er moest gerapporteerd worden. Er was dan zoveel op de afdeling dat moest gebeuren, waardoor je soms even alleen op een afdeling bent. We wisten ook niet anders dan dat het zo ging."

Dood medewerker 'raakt meer dan diep'

Dat afgelopen weekend een medewerker is omgekomen, is iets waar Alma al die tijd bang voor is geweest. "Mijn incident is niet te vergelijken met wat er is gebeurd. Ik ben er nog, ik kan het navertellen."

"Maar ik heb in de 10 jaar dat ik nu thuis zit gesmeekt en gebeden dat er niet nog veel ernstiger dingen zouden gebeuren. Dit raakt mij meer dan diep, omdat het heel dichtbij komt." Dat geldt ook voor Lenny: "Het haalt alles naar boven wat ik zelf heb meegemaakt."

Bron: EenVandaag Alma en Lenny

Ministerie doet verder onderzoek

Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat in een reactie weten 'hevig ontdaan' te zijn door de gebeurtenissen in de kliniek. "We leven met de twee gewonde collega's mee en zijn nauw bij hen betrokken. Daarnaast gaan onze gedachten uit naar onze overleden collega en haar familie."

Op de verhalen van Alma en Lenny wil het ministerie niet reageren. "We vinden het niet passend om in media te reageren op verhalen van oud-medewerkers. De komende tijd zullen verschillende instanties, waaronder de arbeidsinspectie, de politie en Inspectie JenV verder onderzoek doen. Wij wachten de resultaten daarvan af."