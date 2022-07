Gedetineerden starten de laatste jaren steeds meer klachtprocedures. Als de uitspraak tegenvalt, kunnen ze ook nog in hoger beroep. En ook daar wordt steeds vaker gebruik van gemaakt, zo blijkt uit opgevraagde cijfers in bezit van EenVandaag.

We hebben in Nederland misschien wel het beste beklagsysteem van de hele wereld, zegt gevangenisdirecteur Toon Molleman van de penitentiaire inrichting Arnhem.

Klachtrecht als trend

Molleman vindt het dan ook een goede zaak dat gedetineerden een procedure kunnen beginnen tegen beslissingen van de gevangenis. Denk aan klachten over straffen die de gevangenis oplegt voor bijvoorbeeld drugsgebruik of ongewenst gedrag. Maar hij ziet ook steeds meer klachten die zijn wenkbrauwen doen fronsen.

"Het is een trend dat de laatste jaren vaker klachtrecht wordt ingezet om je zin te krijgen. Wij betreuren dat er dan bij steeds futielere dingen meteen een advocaat wordt ingeschakeld", vertelt hij. "Dan gaat het bijvoorbeeld over sokken die kwijt zijn geraakt in de was of een magnetron die te laat terug is op de afdeling."

Onnodige procedures zorgen voor extra werkdruk

De toename van soms onnodige procedures neemt ook veel tijd in beslag van de gevangenisdirecteur. "Ik heb hier geen batterij aan juridische medewerkers die dit soort procedures kunnen uitwerken", vertelt Molleman.

"Zo is het bij sommige procedures verplicht om binnen 24 uur een verweerschrift op te stellen. Dat zet mijn organisatie onder druk."

Steeds minder gevangenen die steeds meer klagen

Het is opvallend dat het aantal klachten stijgt, omdat het aantal gevangenen sinds 2013 met 20 procent is gedaald. Volgens Molleman komt dat doordat er een andere 'bevolking' binnen de muren vastzit.

"We zien dat de delictzwaarte is toegenomen in de gevangenis: er zitten relatief meer zware criminelen achter de tralies. Ook zien we meer gevangenen met een licht verstandelijke beperking, dat is nu de helft van alle gevangenen", legt hij uit.

Zware criminelen met advocaten

Sommige zware criminelen beschikken over meerdere gespecialiseerde advocaten. Zo is van Ridouan Taghi bijvoorbeeld bekend dat hij beschikt over een speciale advocaat, die alleen klachtprocedures voor hem opstart. Ook Molleman krijgt regelmatig advocaten aan zijn bureau die zware drugscriminelen vertegenwoordigen.

"We hebben te maken met steeds meer 'hoog-risico-criminelen', die voortkomen uit succesvolle cocaïnehandel. Die beschikken over macht en middelen, en schuwen niet om hun zin te krijgen. Dat zie ik steeds meer. Ik heb hier dan wel eens een bekende strafrechtadvocaat die niet gespecialiseerd is in het tuchtrecht van de gevangenis. Die schieten dan met een kanon op een mug."

'Laat gedetineerden betalen voor klagen'

Er lopen op dit moment pilots die de berg klachten moet laten slinken. Volgens Molleman zou je de wet kunnen aanpassen, waardoor je minder onnodige klachten in behandeling hoeft te nemen.

"Stel een commissie in die vooraf een schifting kan maken van de klachten", stelt hij voor. "Ook kun je overwegen of je gedetineerden niet een klein bedrag moet laten betalen voor het indienen van een klacht."