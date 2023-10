Gamers volgden de laatste maanden oplettend het nieuws rondom Microsofts overname van de game-uitgever Activision Blizzard, bekend van titels als Call of Duty en World of Warcraft. Afgelopen week werd de overname zeker. Maar niet iedereen is er blij mee.

Fanatiek gamer Nuno heeft het nieuws de afgelopen maanden op de voet gevolgd en besproken met vrienden. Hij heeft weinig hoop voor deze overname: "De industrie gaat naar de klote en wij moeten ervoor betalen."

'Ze zijn niet te vertrouwen'

Want dit is niet de eerste grote overname van Microsoft om de positie van hun spelcomputer Xbox te versterken. In 2021 kochten ze de game-uitgever Bethesda en daarna maakte het bedrijf bekend dat nieuwe Bethesda-games niet meer op de PlayStation, van hun concurrent Sony, uitkomen. "Terwijl ze eerder zeiden dat dat niet zou gebeuren. Ze zijn niet te vertrouwen", vindt Nuno.

Ook Denian houdt al van kinds af aan het gamenieuws bij. "Toen het voor het eerst werd aangekondigd zat ik er bovenop, het voelde als een aardverschuiving," legt hij uit. Hij maakt zich vooral zorgen over of Microsoft zich dit keer wel aan hun woord gaan houden. "Ze moeten het geld terugverdienen, dus er zitten zeker addertjes onder het gras."

Overstappen om een game te spelen

De overname heeft niet veel directe invloed op de hobby van Nuno, maar op veel van zijn vrienden met een PlayStation wel. "Moeten zij straks een Xbox gaan kopen om Call of Duty met mij te spelen?", vraagt hij zich af. Hij is ook bang dat mensen die het niet al te breed hebben hun favoriete game straks niet meer kunnen spelen omdat ze dan moeten investeren in een nieuwe spelcomputer.

Denian denkt er nu nog niet over na om een Xbox te kopen. "Maar het zou kunnen dat ik de overstap ga maken als er games komen die ik écht wil spelen. Dan koop ik maar een Xbox erbij om die te spelen."

Grote ontslagrondes

Wat deze overname gaat betekenen voor de mensen die werken bij Activision Blizzard houdt Denian bezig. "Microsoft is niet bang voor grote ontslagrondes en er werken daar 20.000 mensen. Ze moeten ergens op besparen. Er zijn dit jaar al zo veel mensen ontslagen bij gamestudios."

Nuno ziet deze overname als de zoveelste keer dat de game-industrie een fout maakt. Hij verwacht dat hij in de toekomst steeds minder games gaat kopen. "Games worden duurder, zijn vaak niet af en slechter. De industrie gaat naar de klote en wij moeten ervoor betalen."

Een sombere toekomst

Ook al kijkt Nuno somber naar de toekomst, denkt hij dat er ook iets te winnen valt. "Ik hoop dat Microsoft en hun concurrent Sony naar elkaar toegroeien." Hij denkt dat dit kan omdat de harde rivaliteit tussen de tech-giganten sterk is afgenomen en ze door deze overname gedwongen zijn met elkaar in gesprek te blijven.

Denian ziet samenwerking juist niet gebeuren en maakt zich zorgen om de toekomst. "Je merkt dat de concurrentiestrijd weer oplaait, Sony is ook allemaal deals aan het sluiten." Hij is bang dat mensen nu minder gaan letten op welke games ze willen, maar wat ze moeten kopen om het te spelen.