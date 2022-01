Hoe moet je omgaan met Rusland? Zeker nu de spanningen rondom Oekraïne tot een hoogtepunt stijgen, is de Duitse coalitie verdeeld. Het is aan de nieuwe Duitse minister van Buitenlandse Zaken om de relatie met Rusland in goede banen te leiden.

De spanningen tussen Rusland en het Westen verslechterden de afgelopen weken door de situatie in Oekraïne. Nu tienduizenden Russische soldaten klaarstaan om Oekraïne binnen te vallen, is een oorlog zelfs niet ondenkbaar.

Aftasten

Met dat als achtergrond, had de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Analena Baerbock gisteren haar eerste ontmoeting met haar Russische collega Sergej Lavrov. Volgens correspondent Annette Birschel, die vanuit Nederland werkt voor Duitse media, stond de ontmoeting in het teken van aftasten. "Lavrov is een oude rot, en weet precies hoe je het diplomatieke spel speelt. Maar dat moet je ook weer niet overschatten, want uiteindelijk is het natuurlijk Poetin die beslist."

De grote vraag is of het Westen sancties moet opleggen aan Rusland door het conflict in Oekraïne. Een lastige situatie voor Baerbock, omdat de Duitse regeringspartijen het er niet over eens zijn. Waar de SPD van bondskanselier Olaf Scholz doorgaans een terughoudende houding tegenover Rusland inneemt, staan de coalitiepartners FPD en de Groenen kritischer tegenover Rusland.

Nord Stream 2

Bij de vraag om mogelijke sancties, speelt Duitsland een sleutelrol. De omstreden Russische gaspijplijn Nord Stream 2, die gas naar Europa pompt, kan pas definitief gebruikt worden bij Duitse goedkeuring. De pijplijn zou gebruikt kunnen worden als straf wanneer Rusland en Oekraïne met elkaar in conflict komen.

"Duitsland heeft altijd ontkend dat het een geopolitiek wapen is, maar de Groenen en de FPD noemen de gaspijpleiding wel degelijk zo", vertelt Annette Birschel. De aanleg van de pijpleiding wordt al jaren bekritiseerd. Verschillende Europese landen waren tegen, net als de Verenigde Staten. Onder Trump dreigden de Amerikanen zelfs sancties op te leggen om de bouw te verhinderen.

Relatie op een dieptepunt

Het is volgens Birschel nog te vroeg om de gevolgen van het gesprek tussen Duitsland en Rusland in te schatten, maar één staat vast volgens Birschel. "De relaties tussen hen zijn op een dieptepunt beland."

Vanwege het meningsverschil is het voor Baerbock moeilijk om positie te kiezen. "Ze zit in een moeilijke situatie. Ze wil dat haar land sterk tegenover Rusland staat door sancties, maar de SPD van bondskanselier Olaf Scholz wil dat helemaal niet. Ik wil niet zeggen dat de SPD Rusland knuffelt, maar ze heeft begrip voor de positie van Rusland."

Vredesbesprekingen

Toch is er volgens Birschel nog wel een klein lichtpuntje uit het gesprek te halen. "Binnenkort worden de oude vredesgesprekken tussen Rusland en Oekraïne opgepakt onder bemiddeling van Rusland en Frankrijk."

"Ze kiezen voor de dialoog. Het gesprek is dus toch nog geëindigd met een positieve noot."