Pensioenen en uitkeringen: hoe hoog die precies zijn, hangt af van kostenstijgingen. De bedragen veranderen vaak jaarlijks en het aanpassen daarvan, wordt ook wel indexeren genoemd. Voor EenVandaag vraagt vroegen we wat jullie hierover wilden weten.

Hoogleraar pensioenrecht aan de Universiteit Utrecht Hans van Meerten, financieel expert Jasja Bos van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken geven antwoord op jullie vragen.

1. Wat is indexering precies, en hoe wordt het bepaald?

Van Meerten: "Plat gezegd is het gewoon het corrigeren voor de koopkracht. Je krijgt bijvoorbeeld een bepaald pensioen waarmee je boodschappen kunt doen en je vaste lasten kunt betalen. Maar als de prijzen stijgen, kun je steeds minder van je pensioen kopen. Daarom willen pensioenfondsen pensioenen indexeren: het bedrag aanpassen aan de inflatie, zodat je koopkracht behouden blijft."

Indexeren is een breed begrip, vult Bos aan. "Het geldt niet alleen voor pensioenen, maar ook voor loongerelateerde uitkeringen en alimentatie, enzovoorts. Hoe indexatie precies bepaalt wordt, verschilt dan ook per categorie."

Inflatie speelt een belangrijke rol bij het bepalen van indexering, zegt Van Meerten. "Veel pensioenfondsen gebruiken de consumentenprijsindex (CPI) als maatstaf om te zien hoe hard de prijzen stijgen. Op basis daarvan bepalen ze de hoogte van de inflatie en later dus eventuele indexatie. Maar andere fondsen kijken juist naar de stijging van lonen of combineren beide factoren."

Bron: Eigen foto Jasja Bos en Hans van Meerten

2. Gaan de uitkeringen omhoog door indexering?

De uitkeringen die gekoppeld zijn aan de loonstijging zullen nooit in euro's dalen door de indexatie, zegt een woordvoerder van het Ministerie van Sociale Zaken (SZW). "Wel kan het zijn dat de uitkering minder stijgt dan de prijzen, waardoor mensen er in koopkracht op achteruit gaan."

"Het is mogelijk dat uitkeringen die gekoppeld zijn aan de inflatie, kunnen dalen in tijden van deflatie", vervolgt de woordvoerder. "Onlangs is het voorgekomen dat de kinderbijslag iets daalde, omdat de prijzen in de voorgaande 6 maanden iets gedaald waren. Maar dit is uitzonderlijk."

3. Hoe wordt bepaald of indexering nodig is?

Per uitkering is in de wet vastgelegd hoe de uitkering geïndexeerd wordt, zegt de woordvoerder SZW. "De bijstand en AOW zijn bijvoorbeeld gekoppeld een percentage van het minimumloon. Het minimumloon wordt twee keer per jaar geïndexeerd, met de gemiddelde contractloonstijging. De AOW en bijstand stijgen daarom ook twee keer per jaar."

Vooral voor kwetsbare groepen die gevoelig zijn voor inflatie is indexeren belangrijk, legt Bos uit. "Als bijvoorbeeld in juni of juli wordt geïndexeerd, kan rekening worden gehouden met de prijsstijgingen van de eerste helft van het jaar. Wanneer indexering slechts één keer per jaar plaatsvindt, kan het langer duren voordat er wordt geanticipeerd op veranderingen in de prijzen."

"Uitkeringen zoals de WW en WIA zijn vaak een percentage van je laatst verdiende loon", zegt de woordvoerder van SZW. "De uitkeringen worden daarnaast jaarlijks geïndexeerd, eveneens met de gemiddelde contractloonstijging."

4. Hoe kan het dat pensioenfondsen verschillende manieren van indexeren gebruiken?

Voordat er geïndexeerd mag worden, moet het fonds financieel gezond genoeg zijn. Dit wordt gemeten met de dekkingsgraad, die de verhouding laat zien tussen het geld dat een fonds heeft (bezittingen) en wat het moet uitkeren (verplichtingen).

Van Meerten: "Als de dekkingsgraad boven de wettelijke grens van 110 procent ligt, mag het fonds indexeren. Hoe ze dat precies doen - bijvoorbeeld op basis van prijzen, lonen of een combinatie - mogen de fondsen dus zelf bepalen. Dit verschilt per fonds, zoals je kunt zien in overzichten van organisaties zoals de Pensioenfederatie."

Dit zorgt echter vaak voor verwarring en onbegrip, ziet Van Meerten. "Sommige mensen krijgen helemaal geen indexatie, terwijl anderen een flinke verhoging zien. Dit roept vragen op, zoals: "Hoe werkt dit eigenlijk?"

Van Meerten vindt dat er één duidelijke maatstaf moet komen voor indexering. "Op die manier wordt voor iedereen bepaald hoe de indexatie wordt berekend. Binnen hetzelfde pensioenfonds is het nu zelfs zo dat verschillende indexaties toegepast worden voor op verschillende groepen."

5. Worden pensioenen jaarlijks geïndexeerd?

Dat hangt ervan af, zegt Van Meerten. "Aan het einde van het jaar wordt steeds gekeken wat er mogelijk is. Maar het kan dus zijn dat ze een dekkingsgraad van onder 110 procent hebben, en dan wordt er sowieso niet geïndexeerd."

6. Waarom lopen sommige pensioenen, zoals die van ABP, zoveel achter met indexeren?

Dit komt doordat sommige pensioenfondsen lange tijd geen indexatie konden toepassen, zegt Van Meerten. "Dat komt door regels die bepalen wanneer fondsen mogen indexeren. Als een fonds niet voldoet aan de vereiste dekkingsgraad van 110 procent, kunnen ze geen indexatie geven."

Van Meerten ziet dat dit voor veel verwarring zorgt bij veel mensen, vooral als ze zien dat een fonds veel geld in kas heeft, maar toch geen verhoging van de pensioenen kan geven. "Pensioenfondsen verwijzen dan vaak naar de regels van toezichthouder DNB (De Nederlandse Bank), maar er is ook kritiek op het feit dat zij zich gemakkelijk achter deze regels verschuilen. Volgens sommige experts hebben pensioenfondsen zelf ook verantwoordelijkheid om de pensioenen goed te beheren en de belangen van deelnemers beter te beschermen, vooral in moeilijke tijden."