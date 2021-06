'The master of spin', 'de schaduw van Blair', 'The other man in the room', dat zijn een paar van de bijnamen van Alastair Campbell, 10 jaar lang de spindoctor van Tony Blair. Tijdens zijn jaren in Downingstreet 10 hield hij een dagboek bij dat recent verscheen.In een exclusief gesprek met EénVandaag vertelt hij over zijn dagelijkse strijd met de media. Lees ook het weblog van Caroline van de Heuvel over dit gesprek.