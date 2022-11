Al maanden wordt Antwerpen geteisterd door aanslagen uit het drugsmilieu. Deze week was het opnieuw drie keer raak. De aanslagen worden grotendeels gepleegd door Nederlandse jongeren. Buurtbewoners in Antwerpen durven niet meer alleen thuis te zijn.

Afgelopen nacht was een familie in het Antwerpse district Berchem voor de vijfde keer doelwit. Die nacht daarvoor gebeurde het in Wilrijk bij Antwerpen en werden twee Nederlanders opgepakt. Wilrijk was dat weekend daarvoor óók al aan de beurt- ook toen verwoestte een explosief een huis.

40 Nederlanders aangehouden

Sinds juni zijn er 23 incidenten in Antwerpen gemeld, waarvoor 40 Nederlandse verdachten zijn aangehouden, laat het Belgische ministerie van Justitie weten aan EenVandaag. Burgemeester Bart de Wever spreekt van een 'klassieke drugsoorlog' in zijn stad.

"En van de 109 uithalers die in 2021 werden gearresteerd in de haven van Antwerpen waren er 57 met de Nederlandse nationaliteit."

'Nederlandse jongeren geronseld in Amsterdam'

"Er is vannacht voor de vierde keer een vuurwerkbom naar dit huis gegooid", vertelt Sam Reyntjens, verslaggever van de Gazet van Antwerpen. "Deze keer lag de voordeur niet op straat, maar hij is wel flink beschadigd. Er is een Poolse man van 42 aangehouden, maar we weten niet zeker of hij echt betrokken was."

Reyntjens vertelt dat het ook maar zo Nederlanders kunnen zijn, die vannacht de aanslag pleegden. "Dat is nooit uitgesloten. Er zijn al eerder Nederlanders aangehouden voor aanslagen bij deze familie."

Havens

Wat is onze rol bij de aanslagen bij onze zuiderburen? "We zien dat de zogenoemde mocromaffia, die een sterke tak had in de haven in Rotterdam, via netwerken en familiebanden voeten aan de grond heeft gekregen in Antwerpen, om hier handel op te zetten", zegt Jelle Janssens, criminoloog aan de Universiteit van Gent, gespecialiseerd in georganiseerde criminaliteit.

"De havens werken daarnaast veel samen, dus Nederland kan niet los gezien worden van de Belgische situatie. Die aanslagen die nu gebeuren worden namelijk grotendeels uitgevoerd door Nederlandse jongeren." En dat ziet ook Sam Reyntjens van de Gazet van Antwerpen. "Die jongeren worden geronseld in Nederland. In bepaalde wijken in Amsterdam staan zij, als zogeheten soldaten, klaar staan om voor 1.000, 2.000 euro zo'n bom te komen gooien naar een woning in Antwerpen. Vervolgens gaan ze weer terug naar Nederland."

'Het geweld komt van jullie'

Bewoners in Berchem maken zich grote zorgen na het zoveelste incident. "Het is verschrikkelijk. Mijn slaapkamer zit op 15 meter van die voordeur, wij slapen niet meer gerust", verzucht een buurbewoner. "We hoorden de knal en het leek wel alsof het in ons eigen huis was. Ik durf niet meer alleen te zijn in m'n eigen huis", zegt een andere vrouw. "Het komt bij jullie vandaan", lacht een andere man. "Maar goed, of het nou Nederlanders of Belgen zijn, het maakt weinig uit", gaat hij verder. "Het zijn criminelen."

In de Belgische politiek wordt inmiddels gesproken van Narco-terreur. "En daar lijkt het ook op", zegt criminoloog Jelle Janssens. "De oorlog speelt zich af omwille van het verlies van drugs, geld en wantrouwen. De slachtoffers zijn de mensen in de buurten waar die aanslagen gebeuren. Er heerst veel angst."

Wantrouwen onder drugscriminelen

De reeks aanslagen laaide op nadat de Belgische politie in 2021 toegang kreeg tot berichtendienst Sky, vergelijkbaar met hoe dat hier ging met EncroChat. "Men kon 3 weken lang meelezen. Er zijn daardoor meer dan duizend mensen gearresteerd. De onderwereld kreeg daardoor een flinke opschudding. Mensen verdwenen van het toneel en er kwamen nieuwe spelers op. Maar dat vergrootte het wantrouwen onderling", zegt Janssens.

"Bij een conflict kunnen zij namelijk niet zomaar, zoals wij, naar de rechter. Daarom gebruiken ze geweld en intimidatie, om de rust terug te laten keren. En dat geweld, daar wordt de burger juist de dupe van."