De uitgelekte memo van Pieter Omtzigt over de lijsttrekkersverkiezing en campagne van het CDA is binnen en buiten de partij als een bom ingeslagen. "Het is heel pijnlijk en hier en daar ontluisterend."

Jos Wienen, burgemeester van Haarlem en mede-auteur van de CDA-toekomstverkenning Zij aan zij over de christendemocratische keuzes voor de langere termijn, noemt de kwalificaties van fractiemedewerkers en leden over Pieter Omtzigt ('teringhond', 'psychopaat', 'eikel') 'heel pijnlijk'. "De woorden die gebruikt worden en de sfeer waarin het afspeelt, dat is niet gewoon niet goed. Ik herken het ook helemaal niet binnen het CDA en dat hoort ook niet bij deze partij."

Campagne

In de 76 pagina's tellende memo, gepubliceerd door de Limburger, beschrijft Omtzigt hoe hij zich tegengewerkt voelt door de partij, vooral bij de kinderopvangtoeslag-affaire. Ook hekelt Omtzigt het gebrek aan inhoudelijke discussie en uitwerking van Zij aan zij.

Wienen valt hem daarin bij. "Ik vind het jammer dat de inhoudelijke koers en de keuzes die daarbij horen niet die aandacht hebben gekregen in de campagne."

Lijsttrekkerschap

"En als je langer over de memo nadenkt, dan denk je: het is met hele goed bedoelingen begonnen om meerdere mensen als kandidaat aan te wijzen voor het lijsttrekkerschap. Maar als je deze terugblikken leest, dan is dat heel erg pijnlijk verlopen. Het is dan ook goed dat de commissie-Spies alle kanten gaat horen en dat het dan op een rij gezet wordt, zodat de partij hier door schade en schande van leert."

Hugo de Jonge en Omtzigt waren allebei kandidaat en De Jonge won de strijd nipt. Maar toen hij niet langer lijsttrekker wou zijn voor het CDA, werd niet Omtzigt, maar Wopke Hoekstra de nieuwe lijsttrekker van de partij.

CDA-bestuurder Jos Wienen in EenVandaag over de uitgelekte memo

'Omtzigt moet blijven'

Toch vreest Wienen niet dat het CDA door deze nieuwe rel uit elkaar valt. Hij vindt dat Omtzigt geweldige kwaliteiten heeft. "Ik merk zelf dat ik het ook lastig vind om dit te benoemen, maar hij is op dit moment ziek thuis. Dus de discussie kan moeilijk gevoerd worden, maar dat moet wel. Omtzigt heeft zelf dus de tijd genomen om zijn gevoelens onder woorden te brengen. En als ik dan de memo lees, dan zie ik een christendemocraat. Hij hoort bij de partij. En voor de helft van de mensen is hij ook de favoriete lijsttrekker."

Wienen vindt het geen goed idee als Omtzigt weg zou gaan. "De oplossing is niet: dan moet iemand maar weg. De oplossing is dat dit heel stevig moet worden aangepakt. Ik snap dat gevoelens hier heel erg sterk geraakt zijn en dat is vermengd met inhoudelijke discussies."