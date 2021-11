Morgenmiddag blijven de deuren van de vluchtelingenopvang locatie in de Harskamp dicht. Daartoe heeft het COA besloten door de aangekondigde demonstratie van de rechts extremistische NVU en de AFA in de Harskamp.

"In een uiterst geval, als er iemand zegt: 'ik zal en ik moet eruit', dan kunnen we dat natuurlijk niet tegenhouden", vertelt een woordvoerder van het COA. "We zijn elke dag in overleg met de gemeente en wij verwachten niet dat er iets gebeurt."

'Weten niet wat het probleem is'

"We zijn hier recent naartoe gekomen. Mijn verloofde werkte op de Nederlandse ambassade, en onze levens waren in Afghanistan in gevaar", vertelt een gevluchte Afghaanse man bij de opvanglocatie.

"We hoorden van de demonstraties van morgen via het COA. We hoorden van protesten, maar we hebben geen idee wat het probleem is", zegt hij.

Bewoners Harskamp zitten niet te wachten op demonstratie

Bewoners van de Harskamp zitten helemaal niet op de demonstratie te wachten, vertelt Gerbrand van Hoef, voorzitter van de SGP jongeren in Ede. Morgen staan hier AFA (de Anti Fascistische Aktie red.) en de NVU (Nationale Volks-Unie red.). Ik vind dat deze groeperingen allebei niet op veel steun kunnen rekenen hier, en daarom eigenlijk niet welkom zijn in dit dorp."

"Ze hebben het recht om te demonstreren, maar ik snap niet waarom dat hier moet. Doe dat dan lekker op het Malieveld, want hier kunnen ze toch niks aan het beleid veranderen. Vluchtelingen zijn geen gelukszoekers. Ik heb vluchtelingen hier gesproken. Dit zijn mensen die zijn gevlucht omdat het niet anders kon. Omdat ze anders niet meer zouden leven."

Burgemeester heeft zorgen

Degene die verantwoordelijk is voor de veiligheidssituatie is burgemeester René Verhulst (CDA) van de gemeente Ede. Hij is bezorgd, maar wijst ook op het grondrecht om te demonstreren."Er zitten natuurlijk niet veel mensen te wachten op zo'n demonstratie op zaterdagmiddag. Ik zit er ook niet op te wachten, maar het is een grondrecht om te demonstreren. Beide groeperingen hebben een plek toegewezen gekregen. Het is één uur en er mag niet gelopen worden." De demonstratie is van 13.30 uur tot 14.30 uur.

"Zorgen heb je altijd, maar we hebben alle voorbereidingen getroffen met de veiligheidsdriehoek. Er mag ook geen alcohol genuttigd worden." De NVU protesteert in het centrum van Harskamp, de andere groep demonstreert wat dichterbij de opvanglocatie.

'Denk dat je terrein wel af kan'

Op de vraag of het toch mogelijk is om het opvangterrein te verlaten, antwoordt Verhulst positief. "Het is natuurlijk een voormalige legerplaats. Het is drieduizend hectare groot. Er zijn veel mensen die verderop op het terrein zitten."

"We hebben echt alles afgewogen. Maar het blijft een grondrecht, het demonstratierecht. Het is voor ons geen reden om een demonstratie niet door te laten gaan. De winkels zijn ook gewoon open."