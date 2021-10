Het asielzoekerscentrum van Ter Apel is sinds vorige week overvol. De lokale gemeenteraad van Westerwolde is helemaal klaar met de terugkerende problemen rondom het azc en dreigt het contract met het COA op te zeggen als er niet snel een oplossing komt.

Bezorgdheid en boosheid overheersen onder de gemeenteraadsleden in Westerwolde over de situatie in het asielzoekerscentrum van Ter Apel. In plaats van de maximaal toegestane 2000, zaten er op piekmomenten 2700 vluchtelingen in het centrum.

Weinig steun uit Den Haag

"Het probleem ligt op het bordje van de gemeente Westerwolde en er komt weinig steun vanuit Den Haag", zegt Herma Hemmen, fractievoorzitter van het CDA.

De fractievoorzitters van Westerwold overlegden woensdagavond met de burgemeester en spraken collectief af dat ze de misstanden bij het azc niet langer accepteren. "Dat willen we niet meer zien en dat moet helemaal klaar zijn. Richting de bewoners van Ter Apel kunnen we dit niet maken. Andere gemeenten moeten verantwoordelijkheid nemen en zeker Den Haag", vertelt PvdA-fractievoorzitter Wim Eilert.

'Bewoners van kastje naar de muur'

Volgens de politieke partijen worden afspraken keer op keer niet nagekomen en pleegt het COA daarmee contractbreuk. Daarmee zou Westerwolde ook kunnen besluiten het contract op te zeggen: CDA, PvdA en Gemeentebelangen laten weten dat zeker te overwegen als uiterst middel.

Eilert van de PvdA: "We kunnen niet uitsluiten dat het contract wordt opgezegd. Den Haag moet het serieus nemen. We zitten in een situatie waarbij de bewoners van het kastje naar de muren worden gestuurd. Dat willen we niet langer. Blijkbaar moeten we Den Haag duidelijk maken dat dit onaanvaardbaar is."

Terugkerend fenomeen

Volgens hoogleraar migratiegeschiedenis Marlou Schrover zijn de huidige problemen met de opvang van vluchtelingen een terugkerend fenomeen. "Na een vluchtelingencrisis beginnen de azc's met afschalen. Dat gebeurt met grote regelmaat. Op korte termijn is dat een logische stap, maar door de tijd heen zie je dat er weer nieuwe vluchtelingen komen. Het herhaalt zich steeds."

"Op lange termijn krijg je dat gemeenten weer zeggen 'we hebben het vorige keer al gedaan' en je hebt boze bewoners. Ook alle middelen moeten opnieuw gekocht worden", zegt Schrover. Daarnaast veroorzaakt een gebrek aan doorstroming naar gewone woningen volgens haar ook problemen.

'Slechte opvang schrikt vluchtelingen niet af'

Schrover pleit voor het gedeeltelijk in stand houden van de voorzieningen in de azc's. Het afschrikwekkende effect dat volgens haar ook een rol speelt bij het in stand houden van een beperkte opvangcapaciteit, is volgens haar niet zo sterk.

"Je kan aannemen dat het bedoeld is om een signaal uit te doen gaan dat mensen niet naar Nederland komen. Het is maar de vraag of dat mensen afschrikt en of migranten er zo naar kijken. Vluchtelingen weten vaak heel veel en weten wel degelijk wat over de situaties, maar de keuze die gesuggereerd dat het ontmoedigt is niet zo groot. Je vlucht niet voor niks."