Afgelopen zomer verspreidde het blauwtongvirus met raptempo door heel Nederland, het was voor het eerst sinds 2009 dat de ziekte een gevaar vormde voor het vee. Boer Wilco werd zwaar getroffen en merkt nog steeds de impact die het had op zijn bedrijf.

Door de uitbraak van het blauwtongvirus vorig jaar is het totaal aantal schapen in Nederland met 8 procent gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. Maar de verschillen zijn groot. Veehouder Wilco Kemp in Kortenhoef verloor maar liefst 70 procent van zijn schapen. Zijn boerderij was de eerste waar vorig jaar het virus uitbrak.

18 dode schapen per dag

''Ik ben afgelopen zomer zelf 70 procent van mijn schapen kwijtgeraakt, dus dat zijn 200 schapen. Op de piek had ik 18 tot 19 dode schapen per dag'', blikt Wilco terug.

De 8 procent daling van het aantal schapen in Nederland vind hij daarom ook heel laag klinken. ''Ja kijk, het is het gemiddelde cijfer. In Brabant, Zeeland en Limburg weten ze helemaal niet wat blauwtong is. Het is gewoon heel verschillend in Nederland, deze regio had het gewoon enorm zwaar getroffen", vertelt hij.

Koeien

Niet alleen de schapen waren getroffen door blauwtong, ook de koeien werden slachtoffer. ''In een bepaald weekend zijn alle koeien ook ziek geweest.''

''En dat leken net allemaal bejaarden koeien die met een rollator bij wijze van spreken naar het land toe gingen sjokken, zo zag het eruit. De hele dag hebben ze gelegen en sommige koeien waren zo ziek dat ze op een gegeven moment helemaal verstijfd waren. Ze waren zo ziek en verstijfd dat ze geen melk meer gaven.''

Bron: EenVandaag Wilco maakt zich zorgen over het blauwtongvirus bij zijn schapen en koeien

Antistoffen

Het voorjaar komt eraan en dat betekent dat er lammetjes worden geboren. Die lammetjes komen sinds dit jaar meestal van een moeder die besmet is geweest met het blauwtongvirus.

Veehouder Wilco is hoopvol dat de eerdere besmetting in het voordeel van het lammetje gaat werken. ''De moeders van de lammetjes zijn ziek geweest en hebben het overleefd, die hebben antistoffen aangemaakt.'' Die antistoffen worden overgedragen via de biest naar het lammetje.

Vaccin

''Dan is het hopen dat het lammetje genoeg antistoffen heeft om weerstand te bieden tegen het virus", zegt boer Wilco. Maar de zorgen voor een nieuwe uitbraak nemen ook toe. De eerste knutten, de muggen die het virus verspreiden, zijn alweer gesignaleerd. En een vaccin laat nog maanden op zich wachten. "Iedereen houdt zijn hart vast", zegt Wilco.

Volgens het ministerie is het vaccin als alles goed verloopt pas in juni klaar. Slecht nieuws voor de veehouders: knutten die het blauwtongvirus verspreiden, zijn vooral actief tussen de maanden mei en november.

Onwetendheid

Maar omdat het een zachte winter is geweest, dreigt het voorjaar er vroegtijdig aan te komen. En als het vaccin pas in juni komt, is het de vraag of de antistoffen die nu in de lammetjes zitten, in juni nog actief zijn.

''Sommige antistoffen zijn met 2 of 3 maanden uitgewerkt en andere antistoffen blijven je hele leven bij je. We weten nog niet hoe de antistoffen van het blauwtongvirus zich gedragen. Dat weet ik niet, dat weet niemand'', vertelt Wilco.