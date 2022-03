Restauranthouder Arenda woont met haar gezin in Oekraïne en runt daar normaal gesproken een eetcafé. Jongeren met autisme worden er aan werk geholpen. Samen met 40 vrijwilligers bakt ze nu brood en maakt ze soep om uit te delen.

Arenda woont al 21 jaar in Oekraïne. Met haar Oekraïense man Andrej woont ze in Brovary, een kleine stad op 10 kilometer van de hoofdstad Kiev. "Het is spannend, dat sowieso. Wij zijn gewoon bezig met ons front: mensen soep geven en brood geven en mensen bemoedigen. Dat is gewoon heel belangrijk."

Hulpverlenen met oorlogsgeweld zo dichtbij

Arenda wilde in eerste instantie vluchten uit Oekraïne, maar besloot toen toch om te blijven. "De gevechten de laatste dagen zijn wel heel hevig in en rondom Kiev en in andere steden. Het is voortdurend een gebed om standhouding en overwinning", vertelt ze.

Ze wordt continu opgeschrikt door het oorlogsgeweld. "De hele Kiev-ring is afgezet. Het zijn hevige gevechten. Eergisteren sloegen twee raketten op 3 kilometer van ons huis in. Bij dezelfde legerbasis als in de eerste nacht, dus het is echt heftig."

Wegafzettingen

"Op dit moment gaat het nog vrij goed in Brovary. Er zijn ook in de stad al veel blokposten", vertelt ze. Dat betekent dat wegen zijn afgesloten en je niet overal zomaar heen kunt. Die posten zijn er om steden te beschermen.

"Je moet dan je paspoort laten zien en noem maar op. Mijn man heeft vergunningen om overal door te kunnen rijden, omdat hij aangemerkt is als hulpverlening." Met die vergunning kan hij ook na de avondklok nog over straat als dat zou moeten. "Dat wordt hier vrij goed georganiseerd."

Bron: Eigen foto's Arenda

40 vrijwilligers

Er is nu 7 dagen oorlog in Oekraïne. En eigenlijk begint nu pas de coördinatie goed op gang te komen, vertelt Arenda over de hulp die ze geeft. "Voor ons is dat dus met brood en soep en geestelijk voedsel, zoals ik het maar even noem. Een bijbeltekst, een gebed, een omhelzing of iets dergelijks."

Ze verleent hulp samen met de vrijwilligers van de kerk. "Iedereen zit hier nu zonder werk. Je wordt natuurlijk gek als je niks doet. Dus er is nu ongeveer een groep van 40 vrijwilligers die zich ermee bemoeit." Elke vrijwilliger heeft zo zijn eigen taak om de organisatie goed te laten verlopen.

Pannen volscheppen

's Middags kunnen mensen komen met een pan of emmer waar Arenda en haar team soep in doen. "We hebben bijvoorbeeld iemand die zich bezighoudt met de distributie, we hebben ook een eigen diesel-stationnetje, dus dat loopt vrij goed."

"Iemand anders houdt met social media bij waar de hulp het hardst nodig is. Bijvoorbeeld bij ziekenhuizen of mensen die bedlegerig zijn. Maar we delen ook gewoon op de hoek van de straat uit."

De juiste informatie naar Nederland

Arenda houdt heel bewust contact met de Nederlandse media en filmt veel van de oorlog. "Mijn man doet dat ook. Het is voor onze eigen verwerking, maar ook echt om de berichten goed door te zetten naar Nederland."

Sinds de inval in Oekraïne gaan er ook veel beelden rond op social media die gemanipuleerd zijn, of oud zijn en helemaal niet nu in deze oorlog zijn gemaakt. "De goede informatie-verstrekking is nu gewoon heel belangrijk", zegt Arenda.