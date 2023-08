Maar 68 procent van de blikjes en flesjes met statiegeld verdwijnt bij een inleverpunt. Dat moet beter en daarom gaat het Afvalfonds Verpakkingen onderzoek doen naar hoe ze de inzameling kunnen verbeteren. "Mensen moeten ook onderweg kunnen inleveren."

Het streven is helder, 90 procent van de flesjes en blikjes moeten niet in de prullenbak verdwijnen, maar worden ingezameld. Sinds 1 juli 2021 zit er 15 cent statiegeld op kleine flesjes en sinds april van dit jaar zit er ook 15 cent statiegeld op blikjes. Nog niet al die verpakkingen belanden bij een inzamelpunt dus.

Meer inleverplekken voor onderweg

Reden voor Stichting Afvalfonds Verpakkingen om komend jaar uitgebreider onderzoek te gaan doen naar hoe we het percentage omhoog kunnen krijgen. "We moeten meer inleverplekken creëren. Ook zodat mensen onderweg hun blikje of flesje kunnen inleveren. Of bijvoorbeeld dat je ze thuis verzamelt en via de retourlogistiek mee geeft", zegt directeur Hester Klein Lankhorst.

In Nederland zijn er op dit moment 28.000 inleverpunten, bij slechts 5.000 inleverpunten krijg je je statiegeld terug. Bij de rest doneer je het kwartje.

Geen grote bestellingen

Drukke tijden voor de fabrikant van de inlevermachines dus. Hoewel er geen sprake is van grote bestellingen van nieuwe statiegeldautomaten, zijn ze druk bezig met het optimaliseren van de statiegeldautomaten die er nu staan.

"Je moet zoveel mogelijk plekken creëren waar je statiegeld terug krijgt. En dan doel ik er niet op dat overal een machine van ons zou moeten staan. Er zijn nu te veel plekken waar je statiegeld moet afdragen, maar waar je het niet terug kan krijgen", zegt directeur Rene Hissink van fabrikant Tomra.

In Duitsland en Scandinavische landen lukt het wel

In Duitsland hebben ze 40.000 inlevermachines van Tomra staan. Ter vergelijking: bij onze oosterburen heb je 1 machine op 2.000 inwoners. In Nederland is dat 1 machine op 3.900.

"In Duitsland en Scandinavische landen laten ze zien dat het wel kan. Daar halen ze het streven dat wij hebben wél. 98 procent van de flesjes en blikjes wordt daar ingeleverd", zegt directeur Hissink.

100 blikjes en flesjes in 1 keer verwerken

Het Afvalfonds start dit jaar nog een onderzoek hoe ze de inzameling kunnen verbeteren. "We willen samen met een gedragswetenschapper bekijken hoe we mensen kunnen stimuleren hun blikjes en flesjes in te leveren. We moeten het mensen zo makkelijk mogelijk maken", zegt Klein Lankhorst.

Ondertussen is fabrikant Tomra druk bezig met een machine die in één keer een hele zak van 100 blikjes en flesjes kan verwerken. De eerste machine plaatsen ze binnenkort.