Statiegeld op blikjes is nog niet ingevoerd, of er wordt al opgeroepen om het bedrag te verhogen. Milieuorganisatie RNB is bang dat 15 cent niet genoeg is. Uit navraag bij experts blijkt dat méér statiegeld inderdaad kan helpen.

Overmorgen gaat het er statiegeld op blikjes in: de hoop is dat het ervoor zorgt dat mensen hun blikjes inleveren. Milieuorganisatie Recycling Network Benelux (RNB) denkt dus dat hoger statiegeld beter zou helpen om mensen hun blikjes te laten recyclen: "Mensen zullen dit vaker doen als ze 20 tot 25 cent statiegeld krijgen per verpakking."

Verschillende groepen

Klopt dat ook? Volgens hoogleraar duurzaamheid aan de Wageningen Universiteit Arjen Wals kan het vooral bij bepaalde groepen effect hebben. "Voor mensen die zich vanuit intrinsieke motivatie al zorgen maken over duurzaamheid zal het verschil in prijs niet veel uitmaken."

"Maar voor mensen die vooral gemotiveerd worden door het besparen van geld, kan het wel degelijk een verschil maken. Die zijn er natuurlijk ook."

Mensen worden voorzichtiger

Volgens marketingexpert Erwin Wijman zorgt een hogere prijs ervoor dat een product meer waarde krijgt. "Hoe hoger je het statiegeld maakt, hoe hoger de waarde van het blikje wordt. Daardoor springen mensen er ook voorzichtiger mee om en zullen ze ervoor zorgen dat het onbeschadigd bij de winkel terechtkomt."

"15 cent of 10 cent is voor veel mensen weinig geld: dat is niet echt een 'driver' om een blikje in te leveren. Bij 25 cent wordt dat al sterker en bij 50 cent zou het dat helemaal worden."

Louis Vuitton of Chanel

Dat een product duurder wordt kan twee verschillende effecten hebben, legt Wijman uit. "Als je iets duurder maakt, wordt het in principe voor minder mensen bereikbaar."

"Aan de andere kant zie je bij tassen van Louis Vuitton of parfums van Chanel dat die hoge prijs iets juist aantrekkelijker en begeerlijker maakt. Dan kun je laten zien dat jij je zoiets duurs kunt veroorloven."

Irritatie

Supermarktdeskundige Erik Hemmes denkt dat het feit dat blikjes nu duurder worden ook irritatie kan veroorzaken. "Zeker mensen die krap bij kas zitten, moeten dan een bedrag investeren dat als een hoog bedrag wordt gezien."

"Daar komt bij dat er producten zijn, zoals een flesje water, die hooguit 20 cent hoeven te kosten. Dan betaal je met 25 cent meer statiegeld dan de waarde van het product zelf. Dat is natuurlijk absurd." Hemmes ziet zelf daarom meer in voorlichtingscampagnes dan in statiegeld.

Inleverpercentages

Toch zal over 2 dagen een blikje wat duurder zijn. Geert Warringa van onderzoeksbureau CE Delft deed onderzoek naar het verschil tussen een bedrag van 10 of van 25 cent statiegeld op blikjes en vertelt dat het wel degelijk uitmaakt.

"De inleverpercentages bij 25 cent zijn iets hoger dan bij 10 cent, al zijn de verschillen niet heel erg groot." Hij verwacht dat er ook bij 15 of 25 cent verschillen zullen zijn, zoals ook milieuorganisatie RNB beweerde.