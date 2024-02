Mobiele telecomproviders kunnen vanaf vandaag meedoen aan de veiling voor nieuwe 5G-frequenties. Die worden namelijk dit jaar verdeeld, veel later dan gepland. Gaan wij daar als gebruiker iets van merken? "Maken steeds meer gebruik van mobiele netwerken."

"Een plek op de frequentieband is schaars", vertelt directeur infrastructuur Martijn Meijers van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). Die partij is verantwoordelijk voor de veiling. "De provider biedt door de schaarste grote bedragen om gebruik te maken van de frequentie, zodat wij onderweg kunnen streamen."

Uitstel

De veiling werd uitgesteld vanwege letterlijke en figuurlijke stoorzenders. Bij deze veiling gaat het om de 3,5 gigahertz-frequentie. Dit is een van de drie frequenties die bestemd zijn voor 5G, daar zijn Europese afspraken over gemaakt. Nederland is het laatste land dat de 3,5 gigahertz-frequenties veilt. En dat heeft te maken met een satellietgrondstation in Friesland.

"De frequenties die we nu gaan verdelen, die werden al gebruikt. Het huis werd al bewoond, zeg maar. Dus de band moest worden vrijgemaakt voor mobiele telecomtoepassingen", legt Meijers uit.

Juridisch beschermde frequentie

"Een van die gebruikers was de satellietaanbieder Inmarsat." Inmarsat verzorgt het noodverkeer van schepen en vliegverkeer over de wereld. Hun frequentie was juridisch beschermd, waardoor het Nationaal Frequentieplan aangepast moest worden om ruimte te maken voor 5G.

Daar zijn meerdere rechtszaken over gevoerd. "Inmarsat is verhuisd naar Griekenland. Dat is opgelost, maar dat heeft inderdaad wel tijd gevraagd", vertelt Meijers.

Bekijk ook Waar blijft de echte 5G? Er is eerst een oplossing nodig voor een satellietsysteem voor noodsignalen van zeeschepen

Vrij snel te gebruiken

Vandaag is de inschrijving voor de veiling geopend bij de RDI. "Tot 13 maart 14.00 uur kunnen aanbieders zich inschrijven. Daarna gaan wij deze partijen checken op onder andere kredietwaardigheid en eind juni kan dan echt geboden worden op de 5G-frequenties."

"En vrij snel daarna kan er gebruik worden gemaakt van de frequenties", zegt de directeur infrastructuur van RDI.

Minimaal 170 miljoen euro

Bij die veiling worden grote bedragen neergelegd. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) verwacht minimaal 170 miljoen euro op te halen. Door de schaarste moeten de bedrijven die ruimte nodig hebben op de band, omdat ze 5G-internet aanbieden of omdat ze bezig zijn met innovatie waarbij er geen vertraging in communicatie kan plaatsvinden, daar wel een hoge prijs voor betalen.

Maar deze kosten worden niet doorgerekend aan de consument, vertelt Meijers: "De prijs die wij betalen voor onze databundel die wordt gemaakt door de concurrentieverhoudingen op de markt."

Bekijk ook Wat maakt cryptomunten als bitcoins zo wisselvallig en risicovol? En andere vragen over digitale valuta beantwoord

Mobiel netwerk onderweg

Maar waarom is zo'n veiling belangrijk? "We maken steeds meer gebruik van de mobiele netwerken. Niet alleen thuis, maar ook ook steeds meer onderweg."

"Dat maakt het belangrijk dat we doorontwikkelen in de technologie die beschikbaar is voor die netwerken en in het huis-tuin-en-keuken leven. De telecommunicatienetwerken moeten dat wel aankunnen en kunnen blijven ondersteunen."

Meer innovaties

We gaan er op andere plekken ook meer van merken, vertelt Meijers. "Wat we ook gaan zien, zijn toch steeds meer innovatieve toepassingen waar we heel veel voordeel van kunnen hebben."

"Denk aan een ambulance die is voorzien van 5G-technologie waarbij de de arts in het ziekenhuis kan meekijken met een echo die in de ziekenauto wordt gemaakt. Denk aan zelfrijdend vervoer waarbij auto's zonder enige vertraging met elkaar moeten kunnen communiceren. Die dingen gaan sneller. En dingen die we nu gewend zijn, die kunnen we gewoon blijven doen en er komen steeds meer innovaties bij."