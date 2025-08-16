Hoe voorkom je dat je 's nachts wakker wordt en kun je slaaptekort inhalen? Antwoorden op vragen over slaap

Slaapwetenschapper Merijn van de Laar geeft antwoord op jullie vragen.

1. Hoe voorkom ik dat ik 's nachts wakker word?

Helemaal voorkomen wordt lastig, legt Van de Laar uit. "Het is namelijk heel normaal. De meeste mensen worden zo'n twee tot drie keer wakker. Meestal zijn zij die dag daarop uitgerust, mits zij op de wakkere momenten 'rustig' zijn. Voorkomen dat je 's nachts wakker wordt, is streven naar het perfecte."

Maar om toch beter door te slapen zijn er volgens hem meerdere manieren die helpen. "Allereerst is het belangrijk om te kijken naar ontspanning overdag. Je lichaam interpreteert stress namelijk als dreiging en komt als het ware in een overlevingsstand. 's Nachts ben je dus onbewust meer bezig met: 'Is het wel veilig?' Dus het is belangrijk dat je voldoende rustmomenten inbouwt."

Wat ook helpt is je tijd in bed verkorten, gaat hij verder. "Dat klinkt misschien een beetje gek, maar als je korter op bed gaat liggen, dan bouw je meer slaapdruk op. Dat heeft te maken met een stofje dat in je brein wordt aangemaakt: adenosine. Als dat gebeurt, dan kan dat ervoor zorgen dat je gemakkelijker gaat doorslapen."

2. Wat zijn de oorzaken van snurken en slaapapneu?

Snurken en slaapapneu zijn niet hetzelfde, benadrukt de slaapwetenschapper. "Bij slaapapneu zijn er echt regelmatig ademstops en daardoor zuurstofdaling in het bloed, bij snurken is dat vaak niet het geval. Wat je wel bij beide ziet, is dat er een vernauwing in de luchtweg of keel ontstaat waardoor de lucht er moeilijker doorheen komt. Als dat gebeurt, gaat het weefsel in de keel trillen. Dat veroorzaakt het bekende snurkgeluid."

Zo'n vernauwing kan bijvoorbeeld ontstaan door overgewicht, legt Van de Laar uit. "Dan komt er meer vetweefsel in de keel waardoor de luchtweg wordt vernauwd. De ligpositie tijdens het slapen is ook belangrijk: mensen die heel veel op hun rug slapen zijn gevoeliger voor slaapapneu, omdat de tong en zachte gehemelte naar achter kan zakken."

Daardoor valt die luchtweg dicht. Mensen die daar last van hebben, kunnen 'houdingstraining' krijgen, waarbij ze leren om op hun zij te liggen in plaats van op hun rug, maar soms zijn er andere behandelmethodes nodig. "Belangrijk is om contact op te nemen met de huisarts als je aan slaapapneu denkt, want de aandoening kan ernstige gevolgen hebben. Factoren als roken en drinken kunnen ook meespelen."