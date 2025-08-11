Helft heeft last van slaapproblemen, veel mensen slikken iets voor betere nachtrust

De helft van de mensen (50 procent) heeft slaapproblemen. Dat heeft gevolgen voor het dagelijks leven en op hun werkprestaties. Ongeveer een kwart gebruikt medicijnen of homeopathische middelen om beter te kunnen slapen. "Ik slik melatonine."

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ongeveer 23.000 leden van het Opiniepanel. 13 procent van alle ondervraagden zegt medicijnen op recept te slikken om beter te kunnen slapen. Lang niet iedereen gebruikt het dagelijks, maar meerdere keren per week of maand komt regelmatig voor. Jongeren en homeopathische middelen Nog eens 14 procent van de ondervraagden gebruikt homeopathische middelen. Dit zijn middelen als melatonine of valeriaan, waar geen recept van de huisarts voor nodig is, maar die 'gewoon' in de winkel te koop zijn. Opvallend is dat vooral jongeren hier thuis in zijn. Van hen zegt 1 op de 5 (21 procent) het afgelopen half jaar homeopathische slaapmiddelen te hebben gebruikt. Een van hen schrijft: "Ik slik melatonine. Ik heb niet het idee dat het echt goed werkt, maar ik ben bang dat het toch erger wordt als ik nu stop."

Geen zware medicatie Jongeren lijken de aanpak van hun slaapproblemen liever in eigen hand te houden en gaan minder snel naar de huisarts. Gemiddeld zegt ruim een derde van de mensen met slaapproblemen (35 procent) de dokter te hebben gebeld, bij jongeren is dit 'slechts' 21 procent. Sommigen willen liever geen medicatie gebruiken en houden het liever bij 'lichtere' middelen. "Ik denk dat mijn problemen niet genoeg zijn om zware medicijnen voor te schrijven. Ik hou het ook liever natuurlijk. Ben blij dat er op Insta genoeg wordt getipt", vertelt een jongere.

Info Over dit onderzoek Het onderzoek is gehouden van 10 juli tot en met 22 juli 2025. Er deden in 22.817 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek is na weging representatief voor zes variabelen, namelijk: leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur, gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2023.

'Regelmatig werkdag afwezig' Jongeren slapen niet slechter dan oudere panelleden, blijkt verder uit het onderzoek. Van alle ondervraagden slaapt men gemiddeld ongeveer 6,5 uur per nacht, een stuk minder dan de 7,5 uur die ze minstens denken nodig te hebben. Voor de helft van de slechte slapers (50 procent) heeft het wakker liggen invloed op het dagelijks leven. Vooral bij werkenden is de impact groot. 3 op de 10 werkenden die slecht slapen (30 procent) zeggen daar slecht van te functioneren. Ze zijn door hun slaapproblemen minder productief (41 procent) en maken fouten (21 procent). Sommige panelleden moeten een werkdag overslaan: "Ik ben regelmatig een dag afwezig. Niet zozeer omdat ik ziek ben, dat ben ik eigenlijk nooit. Maar gewoon omdat ik stelselmatig te weinig nachtrust heb."

Behoefte aan dutje op werk Een grote groep slechte slapers zou dan ook best behoefte hebben om een dutje te doen op werk. 45 procent van de slechte slapers in ons onderzoek zou even gaan liggen als de werkgever dat toestaat. Maar de vrijheid om over hun slaapproblemen te praten, laat staan te beginnen over een dutje op werk, voelt lang niet iedereen. Een grote groep van de slecht slapende werkenden (42 procent) durft slaapproblemen niet aan te kaarten bij zijn of haar leidinggevende. Een deelnemer schrijft daarover: "Ik bespreek het niet met mijn werkgever in verband met schaamte en angst voor onbegrip. Tegen collega's vertel ik wel eens dat ik slecht slaap."

Stress door privé-omstandigheden Hoe komt het dat zoveel mensen niet goed slapen? Stress over privé-situaties (44 procent) wordt door slechte slapers het meest genoemd. Een deelnemer schrijft bijvoorbeeld: "De verkoop van het huis loopt niet lekker, dat geeft stress en daardoor slaap ik wel slechter." Piekeren over werk houdt ongeveer een kwart (28 procent) wakker. Ook de omstandigheden waarin mensen moeten slapen, zoals warmte in de zomer, geluidsoverlast en gesnurk van hun bedpartner zorgen voor slapeloze nachten. Verder zijn te laat schermgebruik en een onregelmatig slaapritme bij veel wakker liggende panelleden reden tot nachtbraken.