Mensen zijn te obsessief met slaap bezig, vindt deze expert: 'En daardoor ga je juist minder goed slapen'

Blauw licht mijden in de avond, op tijd naar bed gaan voor precies 8 uur slaap en de volgende dag checken of je wel diep genoeg geslapen hebt. Wetenschapper Merijn van de Laar waarschuwt dat het niet gezond is om te veel met je slaap bezig te zijn.

Het internet staat namelijk vol met slaaptips. Van kamillethee drinken voordat je naar bed gaat, tot speciale sprays voor op je beddengoed, tot zelfs je mond dicht plakken tijdens het slapen. We zijn massaal op zoek naar manieren om beter te slapen, maar volgens slaapexpert Van de Laar werkt dat juist niet. "Het is 'out of touch' met wat gezond is." 'Rol van slaap vergeten' Van der Laar schreef het boek 'Slapen als een oermens', waarin hij onderzocht hoe we aan de hand van eeuwenoude wijsheden beter kunnen slapen. "We zijn de rol van slapen vergeten. We moeten leren op een andere manier naar slapen te kijken."

Hij promoveerde aan de Universiteit Maastricht op een onderzoek naar welke factoren slapeloosheid kunnen veroorzaken en welke behandelingen de problemen verminderen. Daarnaast was Van der Laar jarenlang verbonden aan het Nederlands Centrum voor Slaapgeneeskunde.

8 uur slaap nodig? De slaapwetenschapper legt uit dat het goed is om aandacht te hebben voor slaap, maar dat te veel aandacht er ook voor kan zorgen dat je juist slechter gaat slapen. Hij merkt op dat er in de moderne samenleving steeds meer focus komt te liggen op het verbeteren van de slaap. Een voorbeeld hiervan is het idee dat je iedere nacht 8 uur slaap nodig hebt. Terwijl 6 uur slaap volgens hem over het algemeen voldoende is voor veel mensen. Hij benadrukt dat het beter is om 5 uur op bed te liggen en die tijd daadwerkelijk te slapen dan 8 uur waarin je de meerderheid van de tijd naar het plafond ligt te staren.

Gevoel van controle Lena Bril herkent wat de slaapwetenschapper vertelt. "Ik kan 5 uur slapen en als ik me er niet zo druk om heb gemaakt, dan voel ik me best oké. Maar als ik 9 uur heb geslapen en de hele tijd heb liggen stressen, dan voel ik me de volgende dag veel slechter." Ze worstelt al zo'n 10 jaar met slapeloosheid en ze ging er zelfs voor in therapie. Daar leerde ze dat de oplossing voor haar was om vooral niet mee bezig te zijn met haar slaapproblemen. "Het heeft heel erg te maken met controle loslaten", legt ze uit.

'Van alles geprobeerd' Maar het loslaten van die controle ging voor Lena niet vanzelf. Zo waren er periodes waarin ze juist van alles probeerde om wel te kunnen slapen. "Als je naar mijn aankoopgeschiedenis van webshops kijkt, zie je dat ik allerlei producten heb gekocht om beter te kunnen slapen." In al die jaren heeft ze van alles geprobeerd: van een slaapmasker en oordoppen tot wietolie en een 'ontspanningsspray' op haar kussen. "Ook heb ik meditatie-apps geprobeerd en ik hield een slaapdagboek bij." Dag niet meteen verloren De hulpmiddelen die ze kochten bleken uiteindelijk niet de oplossing voor haar slaapproblemen. "Er zijn twee dingen die me écht geholpen hebben", vertelt Lena. "Het eerste was accepteren dat ik niet kan slapen, wat ervoor zorgde dat ik daar niet meer zo gefixeerd op ben." Ze begon te letten op hoe ze zich overdag voelde als ze een nacht slecht had geslapen. "Ik kwam erachter dat naarmate de dag vorderde ik me best prima voelde. En dat het helemaal niet zo zwart-wit is dat als ik slecht had geslapen mijn dag daarna verpest was." 'Laat alle regels los' Daarnaast leerde ze overdag rust te nemen als na een slechte nacht. Als Lena zich nu moe voelt en ze heeft de tijd, dan pakt ze die om 20 minuten ergens te gaan liggen. Je slaapproblemen accepteren en loslaten is ook wat Van de Laar adviseert.