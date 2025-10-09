Zware medicijnen krijgen via buitenlandse online dokters en apotheken: het blijkt kinderlijk eenvoudig

Zware medicijnen die normaal gesproken alleen op recept te krijgen zijn, kun je eenvoudig bestellen via online artsen in het buitenland. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waarschuwt voor bijwerkingen en gezondheidsschade: "Doe het niet."

Via verschillende websites kun je medicijnen op doktersrecept bestellen zonder dat er gecontroleerd wordt wie je bent, welke aandoeningen je hebt en welke andere medicijnen je gebruikt. Dat gebrek aan controle maakt het online bestellen van zulke medicijnen risicovol. Geen wettelijk regels Het zijn namelijk niet voor niets medicijnen op recept, sommige geven bijwerkingen of schade voor je gezondheid doordat ze een wisselwerking aan gaan met andere medicijnen die je gebruikt. Toch biedt de wet geen mogelijkheid om de online handel tegen te gaan. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vindt dat zorgelijk en ziet in België dat strengere regels wel mogelijk zijn. Hoofdinspecteur bij de IGJ Janet Helder vertelt: "Online medicijnen bestellen op recept komt veel voor, duizenden keren per week. Wij vinden het een zorgwekkende ontwikkeling."

Medicijnen via Hongaarse dokter EenVandaag verslaggever Sander 't Sas bestelde via een van de websites een hoge dosering van de pijnstiller diclofenac. Deze pillen zijn in Nederland alleen te krijgen als de huisarts ze voorschrijft. Maar Sander kreeg via de website gemakkelijk een voorschrift van een Hongaarse dokter, zonder dat er een gesprek of een identiteitscontrole plaatsvond. Simpelweg het invullen van een vragenlijst over zijn gezondheid was genoeg om een doktersvoorschrift uit Hongarije te krijgen, daarna werden de pillen via een online apotheek in Portugal verstuurd naar Nederland waar Sander de geneesmiddelen bij een pakketpunt kon afhalen. Niet onschuldig Het middel dat hij bestelde is in deze hoge dosering bepaald niet onschuldig, weet voorzitter van de De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) Aris Prins. Diclofenac heeft namelijk invloed op je bloeddruk. ''Wij zien soms dat iemand ineens een onverklaarbare hogere bloeddruk krijgt en dan komen we erachter dat ze online iets besteld hebben." Volgens Prins staat dit middel hoog op de lijst van zogenaamde 'vermijdbare ziekenhuisopnames'. Dat wil zeggen dat er veel ziekenhuisopnames zijn doordat mensen dit middel niet goed gebruiken.

