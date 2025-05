Meer dan helft van apothekersassistenten zegt dat het soms misgaat bij uitgifte van medicijnen omdat er geen verplichte tweede controle was gedaan

'Ik neem ze niets kwalijk'

Cor let voortaan extra goed op als hij zijn medicijnen ophaalt, maar neemt de apothekersassistenten niets kwalijk. "Ik geef geen enkel negatief woord over die mensen."

"Het zijn schatten, laat ik dat allemaal voorop stellen. Maar zij worden ook een beetje gedwongen om dit zo op te pakken."

KNMP geschrokken

Aris Prins van apothekersorganisatie KNMP is geschrokken van de cijfers over de werksituatie van apothekersassistenten. "Dat kan en moet beter", vindt hij. Hij vindt het zorgelijk dat assistenten regelmatig alleen in de apotheek staan. "Als je veilig wilt werken, heb je ook een veilige werkomgeving nodig." Dat sommige assistenten zich niet durven uitspreken, noemt hij een belangrijk signaal: "Het werkklimaat lijkt minder veilig dan we denken. Dit is de eerste keer dat we zulke signalen krijgen."

KNMP gaat daarom in gesprek met vakbond FNV, zodra meldingen van assistenten die alleen staan binnenkomen via het aangekondigde meldpunt. Prins geeft daarnaast aan dat de werkdruk verlicht kan worden, bijvoorbeeld door risicogestuurd te werken. "We moeten nadenken over hoe we met de mensen die we nu hebben, toch veilige zorg kunnen leveren. Waar zijn menselijke ogen echt nodig, en waar kunnen we technologie inzetten?" sluit Prins af.