Medicijnen als paracetamol kunnen bij onjuist gebruik gevaarlijk zijn, maar dat weten veel mensen niet: 'Geen snoepjes'

Het gaat vaak mis bij zogenoemde 'zelfzorgmedicijnen' die je bij de drogist of in de supermarkt kan kopen, zoals pijnstillers en neussprays. Mensen lezen de bijsluiter niet goed of zelfs helemaal niet. Daarom start het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) nu een campagne: 'Medicijnen zijn geen snoepjes.'

Op eerste hulp belanden

En dat is hard nodig, weet ook apotheker en toxicoloog Corine Bethlehem van het Erasmus MC in Rotterdam. Zij ziet daar dagelijks hoe patiënten die te veel paracetamol hebben geslikt op de eerste hulp belanden. En dat is serieus gevaarlijk, waarschuwt ze.

Als je een te hoge concentratie paracetamol hebt binnengekregen, ontstaat er namelijk een giftige stof die je lichaam niet kan afvoeren, legt de apotheker uit. Het gevolg is dat organen beschadigd raken: eerst je lever en daarna je nieren.