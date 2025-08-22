Zo zorg je ervoor dat jonge kinderen meer groenten gaan eten

Rotterdam is nu als 17de gemeente aangehaakt bij het initiatief de Baby Groente Tas. Gezinnen met kinderen van 4 tot 6 maanden krijgen 8 weken lang gratis een tas met groenten. Dat om de kinderen te laten wennen aan gezond eten, zodat ze zo blijven eten.

Op hun site zegt de initiatiefneemster: "De babyleeftijd is dé leeftijd om je kind groente te leren eten. Alles wat een kind tussen de 4 en 12 maanden vaker proeft, wordt opgeslagen op zijn of haar 'harde schijf'. Dat lust hij later ook." Maar klopt dat wel? Voorkeur voor zoet Volgens Victoire de Wild, voeding- en gedragswetenschapper aan de Wageningen Universiteit, hebben baby's vanaf het begin al een voorkeur voor zoete smaken. "Die smaak hoeven ze niet te leren. Maar alle andere smaken moeten ze dan nog leren waarderen." Zo is er volgens haar eerder al onderzoek gedaan waaruit blijkt dat jonge kinderen die nog niet echt met veel verschillende voeding of drinken in aanraking zijn gekomen, veel liever zoet water dan bijvoorbeeld zout of zuur water willen.

Zoet moedermelk "Dat is een soort overlevingsstrategie", legt ze uit. Omdat moedermelk van nature ook zoet is en een jong kind enorm afhankelijk is van de moedermelk, dus is het logisch dat kinderen liever zoet proeven, stelt ze. "Dat zie je ook in de dierenwereld bij andere zoogdieren." Moedermelk is volgens de wetenschapper calorierijk en zit vol met voedingsstoffen voor baby's. "Je klokt het zo naar binnen. Dus het is een hele efficiënte manier om in een korte tijd heel veel energie binnen te krijgen." Afkeur naar zuur en bitter "Je ziet dat in het eerste jaar wel een voorkeur voor zout gaat plaatsvinden", vertelt de wetenschapper. Dat komt omdat kinderen dan in aanraking komen met andere smaken. Maar tegen zuur en bitter wordt wel een afkeur ontwikkeld. "Dat komt waarschijnlijk ook uit de natuur", legt ze uit. "Dat fruit wat niet rijp is, is vaak zuur en dan krijg je buikpijn van. Bitter wordt vaak geassocieerd met groene planten of planten die giftig zijn en die je dus niet kan eten. Dat is een hele moeilijke smaak om te leren."

Spectrum van smaken Dus, kinderen houden van zoet, en dat zijn groenten vaak niet. Toch moet je volgens Hinke Haisma, professor Kindervoeding en Volksgezondheid aan de Rijksuniversiteit Groningen, als ouder niet stoppen met het geven van groenten aan je kinderen. Want blootstelling is enorm belangrijk. "Zodat ze daar aan wennen en dingen lekker gaan vinden." "Hoe vroeger je daarmee begint, hoe beter dat is voor het spectrum van smaken waarmee je bekend bent en makkelijker zelf ook gaat gebruiken", legt ze uit. Wortels, pompoen en rode biet Ouders die hun jonge kinderen meer groente willen laten eten, kunnen volgens Haisma klein beginnen. "Worteltjes, pompoen, rode bieten en zulke dingen, die worden vaak al heel jong aangeboden." "Maar je kan daar bijvoorbeeld ook al heel snel een teentje knoflook doorheen doen. Dat verandert heel erg de smaak en dus ook de smaakbeleving van zo'n jong kind." Ouders moeten volgens haar wel voorzichtig zijn met scherpe kruiden, want die kunnen té sterk zijn.