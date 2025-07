Waarom Nederland op bijna elke champignon in de wereld invloed heeft

Hij vertelt verder over de teelt: "Champignons kennen maar een korte teeltcyclus, dat betekent dat je vaak champignons in dezelfde uitrusting kunt telen. En als je dat dan heel efficiënt doet, dan haal je hoge producties. Dan heb je weinig afval en daardoor ook een lage kostprijs."

Dat Nederlandse systeem waar Van Horen het over heeft heet de 'Dutch Shelf System', ook wel het Nederlandse stellingensysteem genoemd. "Dat is wereldwijd bekend om zijn efficiëntie, en om de mogelijkheid om daar zowel handmatig te plukken als met machines te snijden."

Nederland is zelf niet de grootste product, maar we staan hoog op het lijstje. "China is het land met de grootste productie ter wereld. Daarna komt de Verenigde Staten, dan Polen en als vierde staat Nederland op die lijst."

Dat Nederland in de land- en tuinbouw vooraanstaand is op de internationale markt, is geen geheim. Maar de link met champignons leggen mensen misschien niet snel. Onterecht, zeggen experts: Nederland is zelfs een uitblinker in de champignonindustrie.

"Dat komt doordat wij in Nederland onze grondstoffen in belangrijke mate maken op basis van paardenmest. En omdat het aantal paarden in het westen van Duitsland, Nederland en België zo groot is, zijn bedrijven die grondstoffen gaan collecteren. Dat is een belangrijke kurk geweest om de champignonteelt tot verdere ontwikkeling te brengen, ook op basis van kostprijs."

Maar naast het handige systeem, is er nog een belangrijke reden dat Nederland sterk is op het gebied van champignonproductie, zegt voorzitter LTO Vakgroep Paddenstoelen Tom van Wijk. Zo speelt het hoge aantal paarden in West-Europa indirect een rol.

"Champignons gaan of naar de versmarkt - zodat wij lekkere champignons uit de supermarkt kunnen eten- , of gaan naar de industrie voor verwerking in conserven of in diepvriesproducten." En vooral die conserven en diepvriesproducten worden veel geëxporteerd, vanwege de langere houdbaarheidsdatum. "Die kunnen met zeevracht worden getransporteerd, en een deel daarvan gaat dus ook naar de Verenigde Staten."

Dat het Nederlandse systeem zowel handmatig kan plukken als snijden, is belangrijk. Dat heeft te maken met een onderscheid in productie, vertelt Van Horen. Handmatig geplukte champignons worden namelijk gebruikt voor de verse productie, de met machine gesneden groenten worden vooral voor conservering gebruikt. En juist daar is Nederland goed in.

Onderzoek, onderwijs, voorlichting

En om helemaal duidelijk te hebben hoe Nederland vooraanstaand werd in de champignonindustrie, moeten we terug naar de jaren 50, volgens Van Wijk. "In het begin van de vijftiger jaren is er een praktijkschool voor de champignonteelt in Horst opgericht. Daardoor is er een soort drieluik ontstaan: van onderzoek, onderwijs en voorlichting. En daar is die ontwikkeling in gekomen, en bedrijven hebben daarop geanticipeerd."

"Met kennis en kunde, en de infrastructuur door bedrijven dicht bij elkaar lagen, is een hele sterke sector ontstaan. En zo is die totale sector in feite bepalend geworden op mondiaal niveau", gaat Van Wijk verder.

Nederland wereldwijd betrokken

En dat heeft inmiddels een wereldfaam, zegt de voorzitter. "Waar in de wereld ook met champignons of paddenstoelen wordt gewerkt, daar zijn heel vaak Nederlandse mensen of bedrijven bij betrokken die dat tot ontwikkeling hebben gebracht."

Dat beaamt ook specialist Van Horen. De Nederlandse betrokkenheid is op verschillende manieren merkbaar, vertelt hij. "Dat kan zitten in de compost, dat kan ook in het broed (een soort zaad, red.) zitten. En het kan zitten in de machines die gebruikt worden of het acclimatiseren, en zelfs ook in het conserveren of diepvriezen van die champignons. Daar zijn een aantal Nederlandse bedrijven sterk in."