Zo probeert de brandweer in Nederland een gigantische natuurbrand zoals in Frankrijk te voorkomen

Zo vliegt er vanaf vandaag weer een vliegtuig over de Veluwe om beginnende branden op te sporen. "Ik maak me best wel zorgen", zegt brandweerman Gerrit Veldman. Hij is al 36 jaar brandweerman op de Veluwe. "Die regen van het afgelopen weekend heeft totaal geen effect gehad op de natuur."

Weerbaar maken

Veldman was er ook bij in april toen er een grote natuurbrand uitbrak bij 't Harde. Daarbij ging 500 hectare natuur verloren. "Dat is ook de eerste keer dat ik in mijn leven een vuurtornado heb gezien in levende lijve. En dat is best wel beangstigend."

Veldman leidt de natuurbrandpreventie op de Veluwe. Aan hem de taak het gebied zo weerbaar mogelijk te maken tegen het vuur. Zo zijn er brandsingels aangelegd. "Dat is eigenlijk een buffer in de natuur wat hoofdzakelijk uit loofhout bestaat. Loofhout is minder brandbraad dan bijvoorbeeld dennenhout, pijpenstrootje en heide."

Putten en brandsingels

Daarnaast is de natuur in Gelderland in kaart gebracht. "Dan gaan we heel specifiek bekijken: hoe ziet zo'n gebied eruit? Wat is daar al gedaan aan natuurbrandpreventie? En als er dan bijvoorbeeld een camping zit, dan kijken we of we daar bredere brandsingels moeten aanleggen of andere voorzieningen moeten treffen."

Ook probeert de brandweer waterwinning dichterbij de natuur te brengen. "Op bepaalde cruciale plekken slaan we putten zodat we niet 5 kilometer hoeven te rijden richting een watervijver maar dichterbij bluswater kunnen vinden."