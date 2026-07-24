De zomer is in volle gang en Nederlanders vertrekken massaal naar Zuid-Europa om vakantie te vieren. Maar de plekken waar we normaal vaak naartoe gaan, worden nu geplaagd door bosbranden. Alleen al in Frankrijk zijn zeker 63 duizend mensen geëvacueerd.

Bosbranden in Frankrijk en Spanje, zo blijf je veilig op vakantie: 'Zorg dat je een vluchttas hebt'

Vooral het gebied ten westen van de Franse stad Bordeaux wordt op het moment geteisterd door hevige bosbranden. Het gaat om twee grote bosbranden waardoor al meer dan tienduizend hectare natuur is verwoest. Op het schiereiland Cap Ferret worden mensen via zee geëvacueerd. Wat is wijsheid voor Nederlandse vakantiegangers? Voorbereid "Het beste advies dat wij kunnen geven, is dat voor een onbezorgde vakantie een goede voorbereiding ontzettend belangrijk is", zegt directeur van de ANWB Alarmcentrale Victor Geskes. Hij legt uit wat hij met een goede voorbereiding bedoelt. "Als je die kant op gaat of je weet het niet zeker, dan kun je op onze website allerlei informatie vinden. Je kunt contact opnemen met de campingeigenaar om te vragen of het verstandig is. En als je daar bent, volg de aanwijzingen. En zorg ervoor dat je goed verzekerd en voorbereid op reis gaat." Noodtoestand Niet alleen in Frankrijk woeden bosbranden, in Spanje riep de regering vrijdag de nationale noodtoestand uit vanwege bosbranden in de regio Madrid en de provincie Ávila. In de regio Madrid werden al tienduizend mensen geëvacueerd. Bij het uitroepen van een nationale noodtoestand neemt de Spaanse regering de situatie over. De Nederlandse Brian Verhoeven is coördinator van een groep Nederlandse brandweermannen in Catalonië. Daar woedt op het moment geen bosbrand, maar dat wil niet zeggen dat de regio veilig is. "Het is hier kurkdroog, de vegetatie (plantengroei, red.) staat er slecht bij", vertelt hij. "De natuur in Spanje is in het algemeen ontzettend brandbaar."

Iedere dag brandjes "Hier is het nu de afgelopen dagen wat rustiger geweest", gaat hij verder. "Maar het risico blijft. Iedere dag zien we een paar brandjes. En nu dus ook branden waar het Nederlandse team bij kan ondersteunen." Dat is nodig, want branden kunnen zich in dit soort situaties snel verspreiden. "Dan hebben we het over een orde van grootte van meerdere kilometers per uur", zegt Verhoeven. Zeker wanneer het vuur een helling opgaat, weet de brandweerman. "Dan wil het echt snel gaan en dan is het eigenlijk ook niet meer bij te houden voor ons." Het is voor de brandweer in zo'n situatie wachten totdat ze een kans zien om de brand aan te pakken. Vluchttas Maar terwijl dit soort natuurbranden in Zuid-Europa de afgelopen weken bijna dagelijks in het nieuws waren en inwoners én vakantiegangers in Zuidwest-Frankrijk worden geëvacueerd, zijn er nog steeds Nederlanders op weg naar deze regio. Ze gaan vakantie vieren.

Zorg dat je er klaar voor bent om, als het moet, snel te vertrekken. directeur van de ANWB Alarmcentrale Victor Geskes

Maar wat te doen als je nu onderweg bent naar een gebied waar op dit moment bosbranden woeden? Moet je dan doorrijden of omdraaien? "Zorg dat je er klaar voor bent om, als het moet, snel te vertrekken", zegt directeur van de Alarmcentrale Geskes. "Dus zorg ervoor dat je een vluchttas hebt, waarin je een paar dingen zoals water, powerbank en medicijnen hebt zitten."

Verzekerd "Wij zien echt wel een toename van het aantal meldingen van bosbranden de afgelopen jaren", merkt Geskes. "Ik denk dat het goed is als verzekeraars daar over na gaan denken. Wij handelen in opdracht van verzekeraars. En dat is ook onze belangrijkste tip: zorg dat je goed verzekerd bent als je nu met vakantie gaat." Wat 'goed' inhoudt, is per situatie verschillend, zegt hij. "Het is heel lastig om iets te zeggen over de verzekeringen. Het hangt echt af van welke verzekering je hebt en welke dekking je hebt afgesloten. Het is echt het beste om even contact op te nemen met je verzekeraar", raadt Geskes aan. Uitgebrande auto's De ANWB Alarmcentrale heeft enkele tientallen meldingen binnengekregen van mensen die in Spanje of Frankrijk zitten en die geëvacueerd zijn, zegt Geskes. "Er is gelukkig nog geen sprake van mensen die schade hebben geleden of nog erger letsel. Het gaat met name om mensen die moeten afwachten wanneer ze weer terug kunnen naar de camping of hun huisje." "We zijn er als Alarmcentrale met name om mensen gerust te stellen of op weg te helpen. Als mensen terugkomen op de camping en er blijkt van alles mis te zijn, dan kom je als Alarmcentrale in actie om die mensen te helpen", legt hij uit. "We hebben nu nog geen meldingen van mensen wiens auto uitgebrand is. Maar als ik zo alle berichten lees, dan vrees ik dat dat nog weleens kan komen."

Brandweer is moe De coördinator van de Nederlandse brandweermannen in Spanje Brian Verhoeven ziet dat het zwaar is: "Ze zijn in Spanje heel wat gewend, maar het beeld wat ik hier heb is dat het wel één van de extreemste jaren hier is. Vorig jaar was eigenlijk een recordjaar. Het grootste oppervlak was verbrand in een hele lange tijd, eigenlijk sinds we het bijhouden. En dit jaar lijken we daar weer een beetje op hetzelfde niveau uit te gaan komen. En dat merk je ook aan de collega's hier. Men is in het algemeen moe."