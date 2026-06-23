Zit er PFAS in je koekenpan, make-up of kleding? Zo kun je dat straks checken
Op consumentenproducten met PFAS komen aparte waarschuwingsetiketten. De Tweede Kamer steunde vandaag een voorstel van PRO (Progressief Nederland) en de Partij voor de Dieren om dit plan verder uit te werken, vooruitlopend op een Europees verbod op PFAS.
"Met deze etiketplicht zorgen we ervoor dat mensen een eerlijke keuze kunnen maken over de producten die ze kopen", zegt Kamerlid Ani Zalinyan van PRO. Volgens Partij van de Dieren-Kamerlid Ines Kostić is het de enige manier om mensen bewust te maken van PFAS. "Dit zijn chemicaliën die nooit meer kunnen verdwijnen, hoe eerder het stopt hoe beter."
In pannen, make-up en verpakkingen
PFAS zit in veel producten, zoals pannen, make-up, kleding en verpakkingen. Consumenten weten volgens PRO en de Partij van de Dieren (PvdD) vaak niet of ze PFAS kopen, terwijl die stoffen schadelijk kunnen zijn voor gezondheid en milieu. Daarom moeten consumenten voortaan duidelijke informatie krijgen.
Het is nu aan het kabinet deze plannen uit te werken.
Oneindige waslijst aan producten
Dat zal nog wat voeten in de aarde hebben. Want het zal betekenen dat een enorme hoeveelheid aan consumentengoederen voorzien moet worden van een waarschuwingslabel. De lijst met producten is namelijk bijna echt oneindig. Van cupcakevormpjes, tot kussenhoezen, pleisters en zelfs tandenflosdraad.
Hoe snel dat zal gebeuren is onduidelijk, het kabinet moet het plan gaan uitwerken.
PFAS is de term voor een groep chemische stoffen, gemaakt door de mens, die nauwelijks afbreken in het milieu. Het werd lange tijd als wondermiddel gezien omdat het vuil, water en vet afstoot. Een van de bekendste soorten PFAS is teflon.
Het grote probleem is ook dat de stoffen zich ophopen in het menselijk lichaam. Gebeurt dat teveel, dan vergroot het de kans op hart- en vaatziekten en verschillende soorten kanker. Ook kan het de vruchtbaarheid aantasten.
Bedrijven dwingen tot eerlijkheid
Volgens PRO-Kamerlid Zalinyan worden bedrijven met deze maatregel gedwongen 'eerlijk te zijn' over PFAS in hun producten. Volgens PRO is een totaalverbod op PFAS het allerbeste, maar op weg naar zo'n Europees verbod is dit de beste tussenweg.
Volgens Ines Kostić van de PvdD probeert de industrie op Europees niveau maatregelen af te zwakken. "Dus ondertussen pushen wij vooral op nationale maatregelen, zoals Denemarken nu ook doet."
Duidelijke etiketten
Ook de Consumentenbond is voorstander van etikettering. "Een verbod op PFAS zal nog lang op zich laten wachten", zegt woordvoerder Babs van der Staak. "In de tussentijd is duidelijke etikettering wel zo consumentvriendelijk en gewenst."
Voor de Consumentenbond is er nog een andere belangrijke reden. Momenteel is er voor veel consumenten verwarring. "Soms staat er op een product dat een specifieke soort PFAS er niet inzit, bijvoorbeeld 'PFOA-vrij', maar dat sluit niet uit dat er andere soorten PFAS inzitten."
Eerdere motie niet gelukt
Onder het vorige kabinet haalde een soortgelijke motie van D66 het overigens niet. Toen was het kabinet, bij monde van toenmalig VVD-staatssecretaris Vincent Karremans, tegen etikettering, omdat producten veilig moeten zijn of anders niet verkocht mogen worden.
Ook zou een label niet genoeg doen tegen PFAS-vervuiling via het milieu en consumenten onterecht het idee geven dat zij PFAS zelf kunnen vermijden.