Zit er PFAS in je koekenpan, make-up of kleding? Zo kun je dat straks checken

"Met deze etiketplicht zorgen we ervoor dat mensen een eerlijke keuze kunnen maken over de producten die ze kopen", zegt Kamerlid Ani Zalinyan van PRO. Volgens Partij van de Dieren-Kamerlid Ines Kostić is het de enige manier om mensen bewust te maken van PFAS. "Dit zijn chemicaliën die nooit meer kunnen verdwijnen, hoe eerder het stopt hoe beter."

In pannen, make-up en verpakkingen

PFAS zit in veel producten, zoals pannen, make-up, kleding en verpakkingen. Consumenten weten volgens PRO en de Partij van de Dieren (PvdD) vaak niet of ze PFAS kopen, terwijl die stoffen schadelijk kunnen zijn voor gezondheid en milieu. Daarom moeten consumenten voortaan duidelijke informatie krijgen.

Het is nu aan het kabinet deze plannen uit te werken.