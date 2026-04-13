'Zeevarenden zitten gevangen' nu ook Verenigde Staten de Straat van Hormuz gaan blokkeren

Amerika blokkeert sinds vanmiddag de Straat van Hormuz. Geen enkel schip dat van of naar Iran vaart mag er door. Op die manier wil Trump voorkomen dat Iran olie kan exporteren. Er zitten ook Nederlandse schepen vast in die straat, die geen kant op kunnen.

"Begin maart zou het maar een paar dagen duren, dan zou het een week duren, dan zou het nog een kwestie van een week extra zijn, en nu weer dit. Mensen beginnen echt hun hoop te verliezen", vertelt Richard Moti, hoofdbestuurder bij Nautilus, de vakbond voor zeevarenden. "Dat doet natuurlijk ook wat met de mentale toestand van de zeevarenden die nu aan boord zitten en gevangen zitten." Schepen kunnen niet meer werken De meeste Nederlandse schepen liggen op dit moment vast in de Perzische Golf, de binnenzee ná de Straat van Hormuz. Dat gaat vooral om baggerschepen. "In dat gebied worden veel nieuwe eilanden opgespoten en allerlei andere baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Daar zijn dus redelijk wat Nederlandse schepen actief", legt Moti uit. Die schepen kunnen hun werk nu niet meer uitvoeren. Het grootste gedeelte van de bemanning is al geëvacueerd, maar dat geldt niet voor iedereen. "Helaas is het zo dat er allerlei internationale en Nederlandse regelgeving is, die stelt dat een schip nooit onbemand achtergelaten mag worden", legt Moti uit. "De Nederlandse reders werken dus met een minimale bezetting, maar dan gaat het nog steeds over 10 tot 12 mensen aan boord. Er moet altijd iemand op de brug aan het werk zijn, of in de machinekamer. Dat gaat 24 uur per dag door."

Enorme inspanning Volgens Peter Wijninga, militair expert van het Haags Centrum voor Strategische Studies, kunnen de Amerikanen de straat van Hormuz afsluiten op verschillende manieren: "Je kan het doen door mijnen te plaatsen, maar ook door daar heen en weer te varen en gewoon schepen tegen te houden", vertelt hij. Daar zijn wel veel schepen en middelen voor nodig. "Nu hebben de Amerikanen in het gebied rond de straat van Hormuz veel verzameld aan militaire marinemacht, dus ze zouden dat kunnen doen. Maar de vraag is hoe lang ze dat volhouden, want dat vergt een enorme inspanning." Nederlandse bijdrage Het marinefregat de Zr.Ms. De Ruyter, dat uit Den Helder is vertrokken en op weg is naar Zuidoost-Azië gaat mogelijk helpen in de golfregio. Volgens Wijninga is dat niet onlogisch: "We kunnen het oneens zijn over deze oorlog, over hoe deze oorlog is begonnen en gevoerd wordt, maar we hebben er wel last van", vertelt hij. "Want Iran heeft met deze oorlog ontdekt dat ze een machtig wapen hebben, en dat is het afsluiten van die straat", gaat hij verder. "Daar moet je op langere termijn iets mee en als je een inspanning kan leveren om die straat open te houden, dan moet je daar als Nederland aan bijdragen."

'Een extra Amerikaans slot' Die situatie zal met een Amerikaanse blokkade voor de schepen daar niet veranderen. "Geen enkel Nederlands schip heeft geprobeerd om door de Straat van Hormuz te varen. Er wordt nu vooral nog een extra Amerikaans slot op de deur gezet", meent Moti. Iran heeft laten weten dat ze de aangekondige blokkade van de Amerikanen zien als piraterij. Wijninga verwacht dat de onderhandelingen de komende dagen wel weer verder gaan. "De Amerikanen willen uit die oorlog, omdat wat ze hadden eigenlijk een uitzichtloos verhaal was. En de Iraniërs willen er ook uit, die willen dat het regime overleeft, dat ze hun militaire capaciteiten intact houden en dat ze hun atoomprogramma gedeeltelijk overeind houden voor hun kernenergie, dus zij willen ook een deal. Dus ik denk dat er nog wel een ronde komt."