De 14-jarige Yana Stepanenko is in Oekraïne een symbool van veerkracht geworden. Bij een Russische raketaanval verloor ze in 2022 haar beide onderbenen. Nu doet ze mee aan hardloopwedstrijden.

Yana (14) uit Oekraïne verloor 4 jaar geleden haar benen bij raketaanval, nu rent ze om geld op te halen voor gewonde militairen

Op 8 april 2022 staat Yana met haar moeder, oma en tweelingbroer op het station van Kramatorsk, in de regio Donetsk. "Wij willen evacueren naar een veiliger gebied", vertelt ze. "Mijn vader vecht op dat moment al aan het front." 'Zag mijn benen niet meer' Yana staat in de rij voor een beker thee als een Russische raket inslaat op het volle station. "Het laatste wat ik hoorde, was een vreselijk lawaai in de lucht. Het laatste wat ik zag, was dat heel veel mensen in elkaar doken." 57 mensen komen om het leven bij de raketaanval, onder wie Yana's oma. Zelf raakt Yana zwaargewond. "Door de kracht van de klap belandde ik bovenop mijn oma. Ik probeer weg te kruipen, niet beseffend dat mijn benen weg zijn. Het was heel eng", vertelt ze. "Eerst voelde ik de pijn in mijn benen niet. En toen zag ik mijn benen niet meer door al het bloed. Ik zag mijn moeder van opzij, maar wist niet wat er met haar gebeurd was. In eerste instantie zag ik niet dat ook bij haar een been was afgerukt."

Einde van kindertijd Voor Yana markeert die dag op het station het einde van haar kindertijd. "Ik werd toen in één klap volwassen." Ze wordt overgebracht naar een ziekenhuis in Dnipro. "Ik maakte me grote zorgen om mijn moeder, want ik had geen idee waar ze was. De dokters hebben me toen erg gerustgesteld en uiteindelijk zijn we herenigd." Ook Yana's broer Yaroslav overleeft de aanslag. Hij is door zijn moeder gevraagd om bij de tassen te blijven in de wachtruimte, terwijl zij en Yana thee gingen halen op het perron. Opnieuw leren lopen Nog geen maand na de raketaanval volgt een nieuw groot verlies. De vader van Yana sneuvelt aan het front. "Dit was zo moeilijk voor mij om te accepteren", vertelt Yana. "Hij was ontzettend belangrijk voor mij." De laatste keer dat ze hem sprak was telefonisch. Op het station van Kramatorsk, vlak voor de raketaanval. "Mijn vader zei dat alles goed zou komen en dat we elkaar snel weer zouden zien." Van ziekenhuis naar Boston Marathon Het verlies van haar vader maakt de revalidatie nog zwaarder. "Mijn moeder en ik moesten samen opnieuw leren lopen. Maar waar haal je de kracht vandaan?", vertelt ze. "De dokters zeiden wel steeds dat alles goed zou komen en dat ik weer zou kunnen lopen, rennen en dansen. Maar ondertussen huilde ik ook veel om het verlies van mijn benen."

Mijn moeder en ik moesten samen opnieuw leren lopen. Maar waar haal je de kracht vandaan? Yana Stepanenko

Er worden uiteindelijk speciale hardloopprotheses voor Yana gemaakt. En de artsen krijgen gelijk. Wat begint met oefenen in hotelgangen, leidt uiteindelijk tot deelname aan de Boston Marathon, die ze loopt met haar vader in gedachten. "Ik rende voor mijn vader, omdat hij me altijd aanmoedigde om sterk te zijn."