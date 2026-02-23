Leger Oekraïne haalt mannen van straat om tekorten aan front op te lossen: 'Tragisch, maar kan niet anders'
Na 4 jaar oorlog heeft het Oekraïense leger een groot tekort aan personeel. Daarom zoeken speciale teams op straat naar nieuwe soldaten. Ondertussen melden steeds meer vrouwen zich aan. Zoals de schutters van Boetjsa, die als 'Heksen' de stad bewaken.
De dienstplicht zorgt voor grote spanningen in de samenleving. Mannen durven uit angst hun huis niet meer uit en zitten zelfs ondergedoken. De woordvoerder van de mobilisatiedienst in Oekraïne, Volodymyr, begrijpt de zorgen in de samenleving. "Het is tragisch, maar het kan niet anders", zegt hij. "Maar wij jagen niet op straat op mensen, we proberen alles zo zorgvuldig mogelijk te doen."