Worden we dommer door AI? 'Hersenprofessor' Erik Scherder waarschuwt van wel: 'Afnemende intelligentie'
Waarom zou je informatie zelf opzoeken als je het ook aan ChatGPT kunt vragen? Dat is namelijk veel sneller. Toch moet je het wél doen, roept hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder op. "Ons brein wordt lui door het denkwerk uit te besteden aan AI."
"Ik noem AI afnemende intelligentie, met een reden", zegt Scherder. Hij legt uit dat de witte stof in onze hersenen ervoor zorgt de verschillende onderdelen in het brein goed met elkaar samenwerken. "Maar hoe meer je op AI leunt, hoe meer de kwaliteit van die verbindingen achteruitgaat."
Het risico dat je later ongelukkiger bent, wordt mogelijk groter door het gebruik van AIhoogleraar neuropsychologie Erik Scherder
Oftewel: op de langere termijn wordt je dommer óf minder slim dan je had kunnen zijn. En dat is niet het enige negatieve effect van kunstmatige intelligentie, waarschuwt de 'hersenprofessor'. "Er zijn aanwijzigingen dat het risico dat je later ongelukkiger bent, groter wordt door het gebruik van AI."