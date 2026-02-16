Winterse overstap van busvervoerder zorgt vaak voor chaos: waarom dat in de zomer anders is

Gedeputeerde André Van Schie vindt het een interessant idee van de vakbonden. "Zo'n wissel is een enorme operatie waarbij duizenden chauffeurs een nieuwe werkgever krijgen, honderden bussen worden vervangen en de complete dienstregeling op de schop gaat.

Als een kaartenhuis in elkaar gestort

In Utrecht werd onlangs duidelijk hoeveel problemen er kunnen ontstaan bij een overgang naar een andere vervoerder in de winter. In de tweede week van de overgang was het echt winterweer, er heerste griep en er waren problemen met laadpunten en materieel. Daardoor stortte halverwege de dag de hele dienstregeling vaak als een kaartenhuis in elkaar."

Bij een contractwissel in de zomer heb je veel problemen niet. "Je heb geen last van het winterweer en in de zomer rijden de vervoerders ook iets afgeschaald, omdat er minder openbaar vervoer nodig is. Maar aan de andere kant zijn dan de chauffeurs ook weer op vakantie."

Andere aanpak

Van Schie erkent dat de provincie een verantwoordelijkheid draagt in de problemen die zijn ontstaan.

"Natuurlijk steek ik de hand in eigen boezem. Wij zijn medeverantwoordelijk. Maar we hebben echt wel vaak, en met klem, bij de vervoerders aangedrongen om niet te veel hooi op hun vork te nemen. En om minder te rijden dan ze eigenlijk wilden om te voorkomen dat die kwetsbaarheden zich zouden voordoen."

Ook denkt Van Schie dat het goed is om zo min mogelijk veranderingen tegelijk door te voeren tijdens een contractwissel. "Dat je niet én nieuw materieel hebt én een nieuwe dienstregeling, maar dat je dat faseert." Ook pleit hij voor betere samenwerking tussen de vertrekkende en komende partij, bijvoorbeeld door personeel alvast op te leiden.