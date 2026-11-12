Wie raakt het nou eigenlijk? Dit betekent de verandering van het belastingplan voor vermogenden en werkenden

Volgens financieel commentator Martin Visser draait de crisis in Den Haag om een heldere vraag: wie moet de rekening betalen? "Wat je eigenlijk doet is belastingen verschuiven van box 1 naar box 2 en 3 toe. Je gaat andere belastingen verhogen en daarmee raak je een andere groep mensen", legt hij uit.

Principiële discussie

"Het is een verplaatsing van belasting uit inkomen uit werk of uitkering naar belasting voor ondernemers en mensen met een vermogen. Het is uiteindelijk vooral een principiële discussie of je dat wel of niet eerlijk vindt."

Maar wie zijn dat dan, mensen met een vermogen? "Je hoeft niet per se stinkend rijk te zijn om hier toch door te worden geraakt", volgens Martin Visser.