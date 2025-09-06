Wethouder Sofyan Mbarki vraagt tijdens wereldrecordpoging watertrappelen aandacht voor zwemles: 'Ieder kind moet deze mogelijkheid krijgen'

Tientallen kinderen sprongen vanmiddag in de Amsterdamse Keizersgracht om aandacht te vragen voor het belang van zwemles. Nog steeds hebben niet alle kinderen en volwassenen een zwemdiploma. Hierdoor vallen er meer dan 140 verdrinkingsdoden per jaar.

Ook de Amsterdamse wethouder Sofyan Mbarki haalde in zijn jeugd nooit een zwemdiploma. Maar vandaag wel, want ook hij deed mee aan een actie om aandacht te vragen voor zwemveiligheid bij kinderen. "Ik wil hiermee laten zien dat het nooit te laat is om alsnog een diploma te halen." 'Zwemmen is basisvaardigheid' Leren zwemen is belangrijk, zegt de wethouder. Zeker in een land als Nederland. "We zijn natuurlijk een waterrijk land en tegelijkertijd zie je dat nog steeds veel kinderen geen zwemdiploma hebben. Dat kan echt niet." "In mijn ogen is het een basisvaardigheid. Net als rekenen en taal hoort zwemmen erbij", benadrukt Mbarki die zelf lang worstelde met gevoelens van schaamte omdat hij niet kon zwemmen.

'Ik lette vroeger op de handdoeken' "Ik lette vroeger altijd op de handdoeken als vrienden gingen zwemmen", vertelt hij over zijn eigen jeugd. "Want ik wist dat ik me toch niet helemaal vrij kon bewegen in het water." Jaren later stond hij ook aan de kant toen zijn kinderen afzwommen, zij haalde wel hun zwemdiploma. Het gevoel van schaamte kwam weer naar boven en dus besloot Mbarki toch voor zijn A-diploma te gaan. "Ik heb de afgelopen periode zwemlessen genomen en ik heb eigenlijk alle onderdelen naar behoren vervuld, behalve het watertrappelen." Watertrappelen met 1.400 kinderen Dat laatste onderdeel volbracht hij vandaag, tijdens een poging het wereldrecord watertrappelen te verbeteren, op een wel heel bijzonder locatie: de Amsterdamse Keizersgracht. Meer dan 1.400 kinderen watertrappelden mee in verschillende zwembaden in het land. Nog nooit watertrappelden zoveel kinderen gelijktijdig. De actie werd georganiseerd door het Jeugdfonds Sport en Cultuur Amsterdam. Nog teveel kinderen hebben volgens hen geen zwemdiploma, terwijl het zo'n belangrijke vaardigheid is. Bij het jeugdfonds kunnen mensen met minder financiële mogelijkheden aankloppen om zo zwemles voor zoveel mogelijk kinderen bereikbaar te maken.

'Voer het weer in' Maar daar blijft het als het aan Mbarki ligt niet bij. Hij wil dat het schoolzwemmen weer wordt ingevoerd. "Het werd in de jaren 80 afgeschaft en het afgelopen jaar is er weer een poging gedaan om het in te voeren." Volgens hem is er een politieke meerderheid voor, zowel in Amsterdam als in Den Haag. "Dus ik zou tegen het volgend kabinet eigenlijk willen zeggen: Kom op, voer het weer in. Want dat betekent dat ieder kind op school de mogelijkheid krijgt om een zwemdiploma te halen", zegt Mbarki tot slot.