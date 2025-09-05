Wel of niet trakteren op de basisschool: 'Niet voor iedereen een feestje'

Geen mini-marsjes, snoepzakjes of komkommer-krodillen meer. De traktatie wordt gezien als een oer-Hollands ritueel. Maar de discussie over wel of niet trakteren wordt op steeds meer scholen gevoerd.

Ontzettend ongezonde traktaties en enorme verschillen tussen de grootte. Het zijn redenen voor scholen om de klassieke traktatie voor een verjaardag in de ban te doen. "Het was niet meer voor iedereen een feestje", vertelt basisschooldirecteur Saskia Smienk. 'Traktaties werden weggegooid' Op haar basisschool De Fontein in Houten hebben ze een jaar geleden besloten de traktatie af te schaffen. "Dat wat vroeger heel leuk en mooi was voor kinderen werd steeds minder feestelijk. Niet iedereen kon meer mee doen", zegt Smienk. De basisschooldirecteur legt uit dat leerlingen moesten afhaken vanwege bijvoorbeeld allergieën of het geloof. "We zagen ook dat veel traktaties weggegooid werden, omdat kinderen het niet lekker vonden. Dat was voor de jarigen ook vervelend om te zien."

Feestbeleid Sinds een aantal jaar voert het Voedingscentrum samen met een aantal GGD's een campagne waarin ze scholen oproepen hun traktatiebeleid om te zetten in een zogenoemd feestbeleid. Scholen wordt gevraagd niet meer te trakteren, maar een feest te vieren en de jarige leerling in het zonnetje te zetten. Op de website van de campagne worden verschillende redenen genoemd voor het stoppen met traktaties. Zo vallen de financiële verschillen tussen ouders weg, hoeft er geen discussie meer gevoerd te worden over de grootte of de inhoud van de traktatie en is geen traktatie ook gezond en goed voor het milieu.

Leren van trakteren Maar niet iedereen is enthousiast over het afschaffen van schooltraktaties. Op social media gaan veel boze reacties van ouders rond. Mensen noemen het 'dieptriest', hebben het over een idee van 'een havermelkmama' en zeggen zelf warme gevoelens te hebben overgehouden aan het trakteren vroeger op school. Bovendien kunnen kinderen ook iets leren van trakteren. "Ze leren dat je moet delen. Dus dat als je iets te vieren hebt, je dat met z'n allen doet. Trakteren is als fenomeen heel belangrijk", vertelt pedagoog Marcel van Herpen. "In deze tijd van individualisering is het ook belangrijk dat die kinderen leren dat al die andere kinderen ook de belangrijkste van de wereld zijn. En dat leer je eigenlijk met dat delen en dat rekening houden met elkaar."

Een andere manier Het traktatieverbod betekent niet dat verjaardagen van de leerlingen niet meer gevierd worden op de basisschool in Houten. "Er hangen slingers, er is een verjaardagskaart en je wordt op de foto gezet", vertelt directrice Smienk. De leerlingen mogen nu aan een rad draaien waarmee ze een groepsactiviteit voor de dag kiezen. En daarmee leren ze ook te delen: "De activiteiten die kinderen draaien en kiezen, zorgen echt voor verbinding en plezier met elkaar." Ook merkt ze dat het niet nu niet meer, zoals vroeger, alleen om de traktatie draait. "Als kinderen vroeger binnen kwamen met een mand met de traktatie, werd direct gevraagd: 'Oh, heb je chips?' Nu reageren de kinderen met: 'Oh, je bent jarig!'"