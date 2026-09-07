De radicaal-rechtse AfD heeft in de Oost-Duitse deelstaat Saksen-Anhalt met 44 procent van de stemmen een historische overwinning behaald. De overwinning kan ook invloed hebben op ons. Maar volgens experts zien we dit nu al terug.

Wat winst van AfD in Duitsland voor rest van Europa betekent: 'Normaal in 21ste eeuw'

Europaduider Stefan de Vries is stellig over de Alternative für Deutschland (AfD): "De nazi's zijn terug, maar de vraag is of ze ooit zijn weggeweest. Het is een nazi-partij. Er zijn heel veel nazi-sympathieën en elementen uit nazi-symboliek en retoriek." CDU weggevaagd Volgens De Vries laat het succes van de AfD zien dat Europa niets heeft geleerd van het verleden. "Het succes is een symptoom van een wereld waarin we al een kwart eeuw leven." In de eerste plaats heeft deze overwinning grote gevolgen voor de interne Duitse politiek, zegt de Europakenner. "Voor de positie van bondskanselier Friedrich Merz, maar ook zijn partij, de CDU, zelf. Die wordt eigenlijk weggevaagd", legt De Vries uit. De Duitse bondskanselier reageerde vanmiddag op de overwinning van de AfD dat ze 'diep geschokt' zijn.

Blok aan been De overwinning van de AfD in Saksen-Anhalt, een van de zestien deelstaten in Duitsland, klinkt in eerste instantie klein. Maar deze uitslag heeft ook invloed op Europa. Alle deelstaten mogen namelijk meebeslissen in de landelijke politiek via de Bondsraad. De AfD heeft daar dus straks ook meer te zeggen. Dat zorgt voor een 'blok aan het been' voor Merz als hij Duitsland in Brussel moet vertegenwoordigen, vertelt lector Europese studies aan de Haagse Hogeschool Mendeltje van Keulen. "Duitsland heeft namelijk een grote invloed in de Europese Unie." En de AfD is volgens Van Keulen geen pro-Europese partij. Hoop op verbetering Het succes van de AfD in Saksen-Anhalt ligt volgens De Vries ten grondslag aan de beloften die de partij maakt. "Veel mensen daar klagen over levensonderhoud. Ze vinden dat ze het slecht hebben en dat alles duurder wordt." "Dat komt volgens hen door migratie, door anderen", legt de Europakenner uit. "AfD zegt dan: 'Kies ons, het wordt beter.' Mensen denken dan dat dit soort partijen de economische situatie verbeteren, dat is hun hoop."

Economische puinhoop "Maar het was al een economische puinhoop daar. Deze regio is achtergebleven op de ontwikkeling van West-Duitsland", gaat hij verder. "Als je het programma doorlicht, dan komt de AfD 2,2 miljard euro tekort. Terwijl ze in Saksen-Anhalt de schuld willen verminderen met 1 miljard euro." De Vries ziet die parallellen ook terug in andere landen, zoals bij het Franse Rassemblement National. Ook die partij heeft volgens hem economisch onhaalbare verkiezingsprogramma's. "Dat land staat er economisch slecht voor. Als je dan allerlei economische cadeautjes gaat beloven, betekent het tegelijkertijd dat je de economische situatie enorm verslechtert." 'Politiek is marketing' Partijen die simpele oplossingen voor complexe vraagstukken verkopen hebben succes, gaat hij verder. "Politiek is marketing. Als je merkt dat je meer klanten kunt trekken met een product waarmee een concurrent succes heeft, dan ga je dat product kopiëren." "Maar de uitdagingen waar de komende generaties voor staan, zijn zo groot en complex. Daar zijn geen simpele antwoorden op te geven. En zeker niet in termen van zij tegen wij." Politici denken volgens De Vries te veel aan verkiezingen en niet over problemen in bijvoorbeeld 2050.