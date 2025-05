Duitse partij CDU/CSU zet deur verder open voor radicaal-rechtse AfD: 'Past in strategie'

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste toenadering vanuit CDU/CSU richting de AfD. In januari diende CDU-leider en toekomstig bondskanselier Friedrich Merz een motie in, waarbij hij wist dat hij steun nodig had van de AfD om een meerderheid te kunnen halen. De partijen hadden afgesproken om in dat soort gevallen, de motie dan in te trekken. Merz deed dat niet.

Er volgden enorme protesten. De actie van Merz werd gezien als een samenwerking met de AfD en sloopactie van de 'Brandmauer'. De recente uitspraken van Spahn, zijn volgens critici een nieuwe stap in de normalisering van de radicaal-rechtse partij.

Woede over uitspraken

Andere Duitse politieke partijen zijn woedend op Spahn en CDU/CSU. Oppositiepartijen Die Grünen en Die Linke spreken schande van zijn uitspraken.

Opvallender is dat de sociaaldemocratische SPD, coalitiegenoot van CDU/CSU, fel uithaalt naar de partij. "Ze zijn nog niet eens begonnen of er is al gedoe in de coalitie van Merz", merkt Brandsma op. "Merz wilde rust in de tent, dus deze discussie komt hem heel slecht uit."