De bevolking van Iran moet niet de straat op gaan, want dat wordt gezien als een uitlokking. Met die waarschuwing komt de Revolutionaire Garde vandaag. Iraniërs in Nederland houden hun hart vast.

Wat staat bevolking Iran te wachten? Kan nog alle kanten op: 'Maar angst dat het land uit elkaar valt, zit diep'

Het is 4 dagen geleden dat Trump Iran aan heeft gevallen en de Iraniërs de oproep gaf om hun overheid 'over te nemen'. De Revolutionaire Garde laat vandaag weten: iedereen die de straat op gaat wordt gezien als vijand. 'Nog nooit gebeurd' De Iraanse Farshid Seyed Mehdi maakt zich zorgen. "Ik verwacht veel chaos de komende maanden. Mensen op straat riskeren hun leven omdat ze niets meer te verliezen hebben en niet meer onder de druk van het regime willen leven." Maar hoe het land er daarna uit moet zien, daar is grote verdeeldheid over.

Twee landen hebben oorlog en in beide landen zitten mensen in kelders te dansen en te juichen dat de oorlog is gestart. Farshid Seyed Mehdi

Mehdi woont in Almere en maakt radio voor Iraniërs in hun moederland. Hij ziet iets wat nog nooit is gebeurd: "Het is heel raar. Twee landen hebben oorlog en in beide landen zitten mensen in kelders te dansen en te juichen dat de oorlog is gestart." Rol Verenigde Staten Strategisch analist Damon Golriz van het Haagse Instituut Geopolitiek maakt zich vooral zorgen over de rol van de Verenigde Staten. Trump heeft de aanval geopend, maar stuurt geen eigen soldaten. In plaats daarvan zet hij in op gewapende Koerdische groepen aan de grens. "Dat is heel zorgelijk", zegt Golriz, die zelf van Iraanse komaf is. "Trump wil geen Amerikaans bloed vergieten, geen eigen 'boots on the ground', dus nu probeert hij het met de Koerden. Maar je kunt een regime van deze omvang niet omverwerpen met een paar duizend rebellen aan de grens; je creëert alleen een bloedbad waar niemand de controle over heeft."

'Iran is een mozaïek van groepen' De meeste Iraniërs zien de Koerden niet als bevrijders, maar als mensen die het land willen opsplitsen, gaat Golriz verder. En dat komt door het patriotisme van de Iraniërs. "Iran is een mozaïek van groepen, maar de nationale integriteit is heilig. De angst dat Iran uit elkaar valt, net als Syrië of Libië, zit diep." Daarom is Golriz bang dat de strategie van Trump heel verkeerd kan uitpakken.