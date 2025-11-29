Steeds meer mensen trekken het leefgebied van de wolf in om het dier te zien of te fotograferen, met als gevolg: wolven die steeds minder schuw worden. Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties. Het is de vraag wat er moet gebeuren om dat te voorkomen.

Wat meer contact tussen mens en wolf doet met gedrag van het dier: 'Wordt steeds minder schuw'

Zogenoemde 'wolvenspotters' trekken steeds vaker de natuur in om een glimp van het wilde dier op te vangen. Met name fotografen wachten op bekende plekken en lokken de wolf soms zelfs dichterbij voor de perfecte foto. Wolf minder schuw In Ede, waar tientallen wolven rondlopen, ziet burgemeester René Verhulst deze groep sterk groeien. "Ze waren er altijd al, maar dan met wat enkelingen. Nu staan er soms tientallen fotografen." En dat blijft niet zonder gevolgen. Hoe vaker een wolf mensen tegenkomt, hoe meer hij eraan went. Als mensen de wolf actief opzoeken en het dier merkt dat er geen directe bedreiging is, leert hij dat een mens geen risico vormt, zegt gedragsbioloog Diederik van Liere. Het lijkt dan ook alsof de wolf steeds dichter bij de mens komt, volgens hem.

Niet alleen Ede Ook in Ede komt de wolf steeds dichter bij mensen doordat steeds meer mensen hem bewust opzoeken, ziet de burgemeester. Naast de tientallen wolven die in de gemeente Ede rondlopen - ook in de bebouwde kom - meldt Verhulst ook dat er tientallen schapen zijn aangevallen. Hij vraagt zich af of er over een paar jaar nog wel schapen in Ede zijn. En Ede staat niet op zichzelf. Ook in Bennekom, Kolham en richting Amersfoort duikt de wolf steeds vaker op, zegt Van Liere. "Dat betekent dat hij steeds minder schuw wordt." Het gevaar Mocht een wolf door voedseltekort gaan experimenteren, dan zou hij kunnen testen of mensen geschikt zijn als voedselbron. "Dat betekent dus dat eventueel een mens als prooi herkend kan worden", zegt de gedragsbioloog. Daarom is het volgens Van Liere noodzakelijk dat wolven opnieuw schuw worden gemaakt. Hij zegt dat het dier actief verjaagd moet worden om mensen te beschermen, daarvoor denkt hij bijvoorbeeld aan de vrijwillige brandweer die kan worden opgeroepen.

Zorgen om veranderd gedrag van de wolf in Nederland

'Ik voel me machteloos' Daarnaast moeten volgens Van Liere burgers beter worden voorgelicht worden over hoe zij moeten handelen bij een ontmoeting met het dier. "Eigenlijk vind ik dat de overheid momenteel te laks is met betrekking tot de voorlichting richting de burgers", zegt hij.

Volgens Verhulst is het grote probleem dat wolven volgens de rechter niet verjaagd of verstoord mogen worden. "Er zijn bijtincidenten geweest, een jongetje van 6 is de struik in gesleurd door een wolf, dan zou je hem toch ten minste moeten kunnen verjagen", zegt Verhulst. "Ik voel me redelijk machteloos." Mensen blijven komen De gemeente Ede waarschuwt inwoners dan ook om in wolvengebied niet van de paden af te wijken en afstand te bewaren bij een ontmoeting met een wolf. "Maar dat is niet genoeg, want mensen blijven komen en blijven ook in de buurt van de wolf komen", zegt Verhulst. Daarom overweegt de gemeente een gebiedsverbod in te stellen voor natuurgebieden waar de wolf vaak te vinden is. "Zo probeer je van alles", verzucht de burgemeester tot slot.