Burgemeester worstelt met wolf die dit jaar meer dan 200 keer toesloeg in Barneveld: 'We willen grenzen kunnen stellen'

Sinds de wolf in 1982 de beschermde status kreeg, is het dier langzamerhand teruggekeerd naar Nederland. Inmiddels zijn er negen roedels en wordt er regelmatig melding gemaakt van 'faunaschade' door wolven. Dat wil zeggen dat een dier is aangevallen door een wolf.

Faunaschade door wolf

In Barneveld en omgeving zijn dit jaar al 230 van dit soort incidenten gemeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om schapen, een pony of een geit. In een geval in Nederland is er zelfs een mens gebeten. Hobbyboer Bas Miltenburg uit Stroe kan hierover meepraten. Zijn alpaca's werden aangevallen, en twee zelfs gedood, door een wolf.

De boer hield de dieren voor zijn kleinkinderen en had vanwege de aanwezigheid van wolven in het gebied een wolf-werend hek aangeschaft. "Een wolf krijgt dan een stroomstoot van dat hek als hij eraan snuffelt", legt hij uit. Maar het werkte niet. Zijn alpaca's gingen een week later dood, gebeten door een wolf die over het hek was gesprongen. Miltenburg heeft zijn dieren nu ergens anders ondergebracht. "Uit angst dat wolf terugkomt."