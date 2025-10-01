Burgemeester worstelt met wolf die dit jaar meer dan 200 keer toesloeg in Barneveld: 'We willen grenzen kunnen stellen'
Een wolf die vee aanvalt in en rond Barneveld mag van de provincie worden gedood. De burgemeester wil sneller kunnen handelen als een wolf problemen veroorzaakt, want het dier sloeg dit jaar al meer dan 200 keer toe. "We moeten de wolf beter beheren."
Sinds de wolf in 1982 de beschermde status kreeg, is het dier langzamerhand teruggekeerd naar Nederland. Inmiddels zijn er negen roedels en wordt er regelmatig melding gemaakt van 'faunaschade' door wolven. Dat wil zeggen dat een dier is aangevallen door een wolf.
Faunaschade door wolf
In Barneveld en omgeving zijn dit jaar al 230 van dit soort incidenten gemeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om schapen, een pony of een geit. In een geval in Nederland is er zelfs een mens gebeten. Hobbyboer Bas Miltenburg uit Stroe kan hierover meepraten. Zijn alpaca's werden aangevallen, en twee zelfs gedood, door een wolf.
De boer hield de dieren voor zijn kleinkinderen en had vanwege de aanwezigheid van wolven in het gebied een wolf-werend hek aangeschaft. "Een wolf krijgt dan een stroomstoot van dat hek als hij eraan snuffelt", legt hij uit. Maar het werkte niet. Zijn alpaca's gingen een week later dood, gebeten door een wolf die over het hek was gesprongen. Miltenburg heeft zijn dieren nu ergens anders ondergebracht. "Uit angst dat wolf terugkomt."
'We moeten de wolf beter beheren'
De Barneveldse burgemeester Jacco van der Tak wil onder andere vanwege dit soort faunaschade sneller ingrijpen tegen wolven die problemen veroorzaken. Hij is is niet tegen de aanwezigheid van de wolf maar heeft de indruk dat het dier zijn schuwheid verliest en vaker in conflict komt met door mens gehouden dieren.
"Het is prima als er landelijk verschillende roedels zijn, maar liever niet allemaal op de Veluwe", legt de burgemeester uit. "Hier in het bos is een paar weken terug een aangelijnde hond aangevallen door een wolf. Er is ook al 2,5 ton schade uitgekeerd, wat iets zegt over de hoeveelheid incidenten. We moeten de wolf dus wel beter beheren."
Zenderen
Concrete voorstellen heeft Van der Tak op dit moment niet, behalve het zenderen van de wolven. "Wij willen grenzen stellen. Ik zou de dieren willen zenderen zodat je ziet hoe de roedels zich bewegen en dat je sneller kunt ingrijpen na een incident."
De wolven-populatie groeit nu te groot, vindt burgemeester Van der Talk. "We moeten snel tot afschot over kunnen gaan als er een probleem is."
Kort geding tegen afschotvergunning
Maar of een wolf gedood mag worden, wordt bepaalt door de provinciale overheid. En in dit geval is er een zogenaamde afschotvergunning gegeven voor een wolf die in Barneveld en omgeving veel schade aanricht bij vee.
Niet iedereen is het hiermee eens. Animal Rights en de Faunabescherming hebben een kort geding aangespannen om die vergunning van tafel te krijgen, donderdag 2 oktober dient dat kort geding.