Wanneer is iets een 'oorlog' en wanneer een 'conflict'? Dit zijn de verschillen

De oorlog in Oekraïne, of die in Gaza, spanningen tussen India en Pakistan en de burgeroorlog in Soedan: het zijn allemaal conflicten die op dit moment spelen en veel in het nieuws komen. Toch is het misschien niet altijd helder wanneer iets precies als conflict bestempeld kan worden.

Verschillende soorten

Een conflict kan in de kern van alles zijn, vertelt universitair hoofddocent bij het Centrum voor Internationaal Conflict-Analyse & Management Willemijn Verkoren. "Het hoeft ook helemaal niet per se een probleem te zijn. Het kan bijvoorbeeld ook een conflict zijn tussen mij en mijn partner. Of een burenruzie. Dat kan soms ook heel nuttig zijn om een positieve verandering te bewerkstelligen."

De conflicten die we in het nieuws voorbij zien komen, zijn van een andere categorie, gaat Verkoren verder. "Dat is vaak een gewapend of gewelddadig conflict."

Aantal slachtoffers als drempel

Volgens Verkoren is het ook bij die categorie conflicten lastig om precies vast te stellen wat er wel en niet onder valt. "Sommige wetenschappers nemen als criterium het aantal slachtoffers dat er per jaar valt", weet de universitair hoofddocent. "En dan maken ze ook nog onderscheid tussen een oorlog en een gewelddadig conflict, wat dan wat ook wat kleinschaliger kan zijn."

"Vaak wordt gezegd dat iets een oorlog is als er minimaal 1.000 doden per jaar vallen." Niet alleen vechtende soldaten, maar ook burgerslachtoffers vallen daaronder. "Maar niet indirecte slachtoffers die bijvoorbeeld bezwijken aan honger of ziekte, wat vaak bij een oorlog komt kijken." Bij een gewelddadig conflict ligt dat aantal lager. "Daarvan wordt vaak gezegd: dat is wanneer er minimaal 25 slachtoffers vallen per jaar."