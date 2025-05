Wat er volgens deze expert nodig is voor goede hulpverlening in Gaza

Humanitaire recht respecteren

Hulp is overal in Gaza nodig, zegt Veldwijk. "Dat Israël voorstelt om alleen maar hulp te leveren in het zuiden, is niet voldoende. Er wonen ook veel mensen in het noorden. Wij kunnen niet bijdragen aan de verdere ontheemding van mensen in Gaza. Israël moet het humanitaire recht respecteren en hulp mogelijk maken in plaats van tegenhouden", benadrukt ze.

Hoe CARE over het algemeen kijkt naar nieuwe hulporganisaties in een gebied als Gaza? "Het is heel belangrijk dat er veel hulp beschikbaar is. Maar het moet wel op een neutrale manier gebeuren, die mensen niet in gevaar brengt. Als je mensen bijvoorbeeld vraagt naar een militair distributiepunt te komen, breng je ze in gevaar. Wij geloven niet in eten uitdelen door mensen die wapens dragen."

'Hub-systeem werkt niet'

Het idee ligt ook op tafel om te gaan werken met een zogenoemd 'hub-systeem'. Maar dat werkt niet, zegt Veldwijk. "Wij doen dit werk al heel lang. Ons eerste kantoor in Gaza opende in 1948. Zo'n systeem werkt niet, omdat de voorgestelde 'hubs' (plekken waar mensen naartoe moeten voor hulp, red.) niet gelijkwaardig verdeeld zijn over Gaza", legt ze uit.

"Ze zijn alleen in het zuiden. Daarnaast is het ook zo dat de hubs alleen maar worden ingezet voor voedsel en misschien hygiëne-items. Maar er is veel meer nodig. Wij leveren ook gezondheidsdiensten, bijvoorbeeld. Daarnaast weegt een voedselpakket minstens 20 kilo. Dat kan één persoon niet dragen, terwijl het voorstel is dat één familielid naar zo'n hub komt. Dat is fysiek niet mogelijk."

'Dit kan zo niet langer'

Vanuit steeds meer landen in de Europese Unie neemt de druk op Israël toe. Zo wordt nagedacht over het opschorten van handelsverdragen. Of dat soort maatregelen ertoe leiden dat hulporganisaties sneller toegang zullen krijgen, volgens Veldwijk?

"Ik denk dat het wel druk zet op Israël als landen heel duidelijk zeggen dat ze alleen hulp steunen die onafhankelijk is. En ik denk dat dat helpt. Zolang niemand iets zegt, blijft deze situatie doorgaan. En dat is heel pijnlijk voor ons als hulpverleners. En voor iedereen in Gaza. De wereld is zo lang zo stil geweest. Wij verwelkomen iedere stem die ook maar zegt: 'Israël, dit kan zo niet langer.'"