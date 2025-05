Waarom populaire EMDR-therapie voor sommigen de oplossing is, maar voor anderen juist niet

Het is begin jaren '90 als EMDR voet aan de grond krijgt in Nederland. In het begin zijn therapeuten nog sceptisch. Maar nu, ruim 30 jaar later is EMDR uitgegroeid tot een standaardbehandeling bij PTSS-klachten. De Vereniging EMDR Nederland heeft momenteel meer dan 7.000 geregistreerde therapeuten. Dat maakt dat Nederland per hoofd van de bevolking veruit de meeste EMDR-therapeuten heeft.

'Werkt snel en is praktisch'

EMDR, wat staat voor 'Eye Movement Desensitization and Reprocessing', is een behandeltherapie die eenvoudig werkt. "De methodiek werkt snel", vertelt GZ-psycholoog Arno Beugels. "Het is praktisch, cliënten hoeven geen huiswerk te doen en de therapeut wordt ook minder blootgesteld aan nare details."

Tijdens een therapiesessie wordt een cliënt gevraagd om te denken aan een herinnering of beeld dat spanning oproept. Tegelijkertijd voert de cliënt een afleidende taak uit, zoals het volgen van een lichtbalk met je ogen. Deze combinatie moet ervoor zorgen dat de emotionele lading van het beeld afneemt. Het werkgeheugen raakt overbelast, waardoor er minder ruimte is voor de herinnering.