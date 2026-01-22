Waarom het bewust toedienen van insuline als doodsoorzaak vaak voorkomt

De zorgmedewerker wordt verdacht van poging tot moord, poging tot doodslag of het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Politie en OM onderzoeken ook andere incidenten uit de afgelopen jaren.

Maar volgens forensisch patholoog, Frank de Groot, komt dit vaker voor dan we denken met insuline. Een bekend medicijn voor mensen met diabetes, maar bij mensen zónder diabetes kan één dosis al levensgevaarlijk zijn. "Het is een toegankelijk middel en snel gezet, het toedienen kan bij wijze van spreken gewoon in de slaap."