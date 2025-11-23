Leidt overgewicht altijd tot diabetes? En andere vragen over suikerziekte beantwoord

Als je overgewicht hebt, is de kans groter dat je suikerziekte ontwikkelt. Zo heeft 1 op de 10 mensen met obesitas diabetes type 2. Voor EenVandaag Vraagt vroegen we wat jullie hierover willen weten.

Internist-endocrinoloog Arianne van Bon van het Rijnstate ziekenhuis en internist-vasculair geneeskundige Jan Steven Burgerhart van het BovenIJ ziekenhuis geven antwoord op jullie vragen. 1. Leidt overgewicht altijd tot diabetes? Nee, zegt Van Bon. "Hoe het precies gaat: overgewicht kan ervoor zorgen dat je ongevoeliger wordt voor het hormoon insuline." Insuline wordt geproduceerd door de alvleesklier en speelt een belangrijke rol bij de suikeropname in je lichaam. Dit stofje zorgt er namelijk voor dat de suikers in je bloed uiteindelijk in je lichaamscellen terechtkomen. Als jouw lichaam ongevoeliger wordt voor insuline - dit kan gebeuren als het vetweefsel toeneemt bij de buik - moet jouw eigen alvleesklier meer insuline maken, legt Van Bon uit. Dat zit zo. "Als je van slank naar dik gaat, zwellen je vetcellen op en trekken vervolgens ontstekingscellen aan. Dan ontstaat er inflammatie, oftewel een ontsteking. Die ontsteking zorgt voor ongevoeligheid van insuline, of resistentie." Om te compenseren produceert de alvleesklier dus meer insuline. Van Bon noemt dit een 'overspannen situatie van de alvleesklier'. "Er zijn mensen die zo'n overspannen situatie van die alvleesklier minder lang kunnen volhouden. In dat geval is de kans op diabetes groter." Burgerhart: "Het is dus niet zo dat iedereen met obesitas diabetes krijgt. Sterker nog, er zijn ook mensen met ernstige obesitas en met een goede suikerspiegel. Het is wel zo dat als je ouders diabetes hebben, de kans groter is dat jij dat ook ontwikkelt."

Info Soorten diabetes Er zijn verschillende typen diabetes: erfelijke diabetes, zwangerschapsdiabetes, prediabetes, diabetes type 3c, Cystic Fibrosis Related Diabetes (CFRD), maar de meestvoorkomende zijn Diabetes type 1 Diabetes type 2 Type 1 Ongeveer 10 procent van de mensen met diabetes type 1. Dit begint meestal op jonge leeftijd tussen 0 en 35 jaar. Het is een auto-immuunziekte die de insulineproductie stillegt waardoor je helemaal geen insuline meer aanmaakt. Hierdoor moeten mensen met type 1 altijd insuline toedienen, bijvoorbeeld door te spuiten of met een pompje. Type 2 Diabetes type 2 komt veel vaker voor: ongeveer 90 procent van de mensen met diabetes heeft type 2. Het wordt veroorzaakt door een combinatie van leefstijl in combinatie met genen. Bij type 2 raakt de alvleesklier langzaam uitgeput. In de woorden van Van Bon: "De fabriek raakt 'overspannen', waardoor de insulineproductie langzaam afneemt."

Doe mee! Bij EenVandaag heb je de mogelijkheid om vragen en ideeën in te sturen. Dat kan altijd in onze chat, of je kunt meedoen aan de gerichte EenVandaag Vraagt-oproepen die wij zo'n twee keer per week plaatsen in de Peiling-app. De Peiling-app is gratis te downloaden in de App Store of Play Store. Doe ook mee

2. Wat is er 'erg' aan het hebben van diabetes? Diabetes kan verschillende complicaties veroorzaken, vertelt Van Bon. "Dat heeft te maken met langdurige blootstelling aan hoge bloedsuikers. De meeste last heb je van de langetermijngevolgen. Denk bijvoorbeeld aan een verhoogde kans op hart- en vaatziekten." Overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten hangen dan ook sterk samen, vervolgt Van Bon. "Zo'n 86 procent van de mensen met diabetes type 2 heeft overgewicht. Bijna de helft heeft hart- en vaatziekten, en de helft van de mensen met diabetes type 2 overlijdt aan hart- en vaatziekten." De grootste oorzaak van hart- en vaatziekten is aderverkalking. Dat ontstaat nadat vetten in het bloed zich ophopen en aan de wand van de bloedvaten blijven plakken. Zo'n vernauwing kan een herseninfarct of een hartinfarct tot gevolg hebben. "Maar daarnaast kan diabetes zorgen voor schade aan je ogen, nieren en zenuwen", vervolgt Van Bon.

Bron: Eigen foto

3. Waar kun je op letten om geen diabetes type 2 te krijgen? Een gezonde leefstijl, zegt van Bon. "Sporten, een gevarieerd dieet, voldoende slapen en bewegen. Het stilzitten is het nieuwe roken." Het is ook belangrijk om stress te vermijden, vervolgt van Bon. "Als je gestresst bent - bijvoorbeeld door werk of door te weinig slaap - krijg je meer cortisol in je lijf. Dat kan zorgen voor meer buikvet, maar ook dat je hoogcalorisch eten verkiest boven gezonde alternatieven. Met andere woorden: je gaat snaaien en hebt je cravings niet onder controle. Daarom grijpen mensen 's avonds ook vaak naar chocola of chips. Eigenlijk moeten we naar bed, maar toch blijven we op de bank hangen met snacks - dan gaat het fout." 4. In hoeverre helpt afvallen om van diabetes af te komen? Daar is veel discussie over geweest in het verleden, zegt Burgerhart. "Eerst werd gedacht dat het niet kon. Maar in 2008 is er een onderzoek gestart in Engeland, the Direct Trial, waarbij inmiddels het tegendeel is bewezen. Hierbij is onderzocht wat er gebeurt met mensen met diabetes type 2 die - bij voorkeur snel - na hun diagnose goed afvallen: wat gebeurt er dan met de diabetes?" "Daar zijn al een aantal keer resultaten over gepubliceerd, onder andere in 2017 en 2023. Met name bij die eerste publicatie in 2017, zag je dat bijna de helft van zijn diabetes afkwam door goed af te vallen", zegt Bugerhart. "Ik heb in de collegebank geleerd dat het een progressieve ziekte is, met andere woorden: het wordt alleen maar erger. Maar deze resultaten laten zien dat het minder ellendig is dan we dachten." De nieuwste diabetesmedicijnen en de al langer bestaande obesitas-operaties, zoals de gastric bypass, zorgen er ook voor dat diabetes in remissie kan komen, zegt Burgerhart. "Het is dan ook mooi dat 'remissie van diabetes' niet lang geleden een plek heeft gekregen in de huisartsenstandaard: een richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van veel aandoeningen. Nu staat daar een aparte alinea over terwijl we daar dus 10 jaar geleden nog niet zo in geloofden. Belangrijk blijft wel na remissie om je bloedsuiker bijvoorbeeld jaarlijks te laten controleren."