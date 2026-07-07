Waarom erfbelasting verhogen niet dé oplossing is tegen kansongelijkheid

Belasting betalen over een bedrag dat je hebt gekregen van een overleden ouder, oom, vriendin of broer; er zullen maar weinig mensen zijn die dat met plezier doen. Toch blijkt uit een nieuw onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) dat een meerderheid van de Nederlanders vindt dat een erfenis van ouder op kind zwaarder belast moet worden. Slechts een kleine minderheid, 12 procent, wil de erfbelasting helemaal afschaffen.

Discussie

De discussie over erfbelasting laait de afgelopen jaren steeds vaker op vanwege de vergrijzing. De verwachting is dat met het overlijden van de babyboomgeneratie de komende jaren een enorme hoeveelheid vermogen vrijkomt. De meerderheid van hen bezit namelijk een huis waar inmiddels een enorme overwaarde op ligt. En dat betekent dat de verschillen tussen kinderen van ouders met een koophuis en kinderen van ouders met een huurwoning groter kunnen worden.

"Wat betekent het als al dat geld vrijkomt?", vraagt Martin Visser zich af, financieel journalist voor de Telegraaf. "Gaat dat de ongelijkheid vergroten of juist verkleinen? En kan de overheid daar een graadje van mee pikken?"