Waarom erfbelasting verhogen niet dé oplossing is tegen kansongelijkheid
De meest gehate belasting van Nederland, zo wordt hij vaak genoemd: de erfbelasting. Maar uit een nieuwe peiling blijkt nu iets opvallends. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat een erfenis van ouder op kind zwaarder belast mag worden.
Belasting betalen over een bedrag dat je hebt gekregen van een overleden ouder, oom, vriendin of broer; er zullen maar weinig mensen zijn die dat met plezier doen. Toch blijkt uit een nieuw onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) dat een meerderheid van de Nederlanders vindt dat een erfenis van ouder op kind zwaarder belast moet worden. Slechts een kleine minderheid, 12 procent, wil de erfbelasting helemaal afschaffen.
Discussie
De discussie over erfbelasting laait de afgelopen jaren steeds vaker op vanwege de vergrijzing. De verwachting is dat met het overlijden van de babyboomgeneratie de komende jaren een enorme hoeveelheid vermogen vrijkomt. De meerderheid van hen bezit namelijk een huis waar inmiddels een enorme overwaarde op ligt. En dat betekent dat de verschillen tussen kinderen van ouders met een koophuis en kinderen van ouders met een huurwoning groter kunnen worden.
"Wat betekent het als al dat geld vrijkomt?", vraagt Martin Visser zich af, financieel journalist voor de Telegraaf. "Gaat dat de ongelijkheid vergroten of juist verkleinen? En kan de overheid daar een graadje van mee pikken?"
'Mensen schrikken van de erfbelasting'
Lucienne van der Geld, directeur van Netwerk Notarissen, krijgt regelmatig vragen van mensen over hoe ze kunnen voorkomen dat ze zoveel erfbelasting moeten betalen. "Veel mensen schrikken er toch van dat ze een deel van het vermogen wat ze aan kinderen of anderen willen nalaten, opgaat aan de belasting. Het komt op een heel vervelend moment, wanneer iemand aan het rouwen is omdat er iemand is overleden."
Van der Geld legt uit dat wanneer er een hogere erfbelasting ingevoerd zou worden mensen naar andere constructies gaan zoeken: "De schenkbelasting gaat dan ook een spelen. Mensen gaan dan kijken of ze bij leven al aan de kinderen of anderen schenkingen kunnen doen en daarmee later op de erfbelasting kunnen besparen. We zien de laatste jaren ook een toename in schenkingen."
Wat is erfbelasting?
Kansenongelijkheid
Een van de veelgehoorde argumenten om de erfbelasting te verhogen is dat daarmee de kansenongelijkheid verkleind zou worden. Want dat extra geld kan gebruikt worden voor de sociale zekerheid. Maar volgens Van der Geld is dat nog maar de vraag: "De erfbelasting is een relatief kleine belastingopbrengst in Nederland", legt ze uit. "Nog bijna geen 1 procent van alle belastingen die worden opgehaald is erfbelasting."
Dat ziet ook Visser: "Het is niet dat er dan opeens een schip met geld binnenkomt", vertelt hij. Met dat kleine beetje geld kan het kabinet de bezuinigingen op de sociale zekerheid niet opvangen.