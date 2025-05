Aangepaste testamenten en ruzie om de erfenis: deze mediator ziet het steeds vaker gebeuren

Al zijn er geen precieze cijfers, er is wel een toename te merken en die is ook te verklaren, volgen De Rooij. "Ten eerste zijn er meer erfenissen, omdat de babyboomgeneratie ouder wordt en aan het sterven is. Die generatie is groter dan de generatie daarvoor. Ze zijn ook rijker dan voorgaande generaties, dus er is zowel in totaal als per nalatenschap meer geld te verdelen."

'Ging niet om geld, maar verdriet'

Al betekent meer geld niet altijd per se meer problemen. "Laatst had ik een broer en zus in mijn praktijk over de nalatenschap van hun moeder", vertelt De Rooij. "De broer was onterfd, daar bleek de zus achter te zitten. Zij vond weer dat hij jaren terug bij de overname van het familiebedrijf van zijn vader te weinig had betaald. Toen dat allemaal was uitgesproken, kwamen we binnen een uur tot een oplossing. Het ging uiteindelijk helemaal niet over geld, maar over verdriet."

Het is wel zo dat de mensen betrokken bij flinke erfenissen, vaak zelf ook al over meer vermogen beschikken. "Ze hebben meer geld om uit te geven aan procederen, en doen dat ook vaker."