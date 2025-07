Binnen een week werden twee vrouwen omgebracht door hun (ex-)partner. Het laat zien hoe belangrijk het is dat er over huiselijk geweld en dwingende controle wordt gesproken. "Sommige vrouwen zien de rode vlaggen niet meer."

Waarom er meer gepraat moet worden over geweld in relaties: 'Moeten ogen openen dat dit overal voorkomt'

"Het is nooit één klap, het is nooit één incident. Het is een patroon dat eraan vooraf gaat. Dat patroon kun je herkennen en dan kun je erin grijpen", zegt Tanya Hoogwerf van Filomena, het centrum voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Ze helpen vrouwen in een gewelddadige relatie. 'Heel erg moeilijk' Vrouwen kunnen het centrum bellen voor hulp en ze kunnen op locaties in Rotterdam en Groningen binnenlopen tijdens speciale spreekuren voor advies over hun gewelddadige relatie. Of vrouwen weten dat ze risico lopen? "Zoiets willen accepteren en beschouwen als de situatie waar je in zit, dat is gewoon heel erg moeilijk." Het hoort bij het patroon van huiselijk geweld dat er een escalatie aan incidenten is. En zeker als er kinderen in het spel zijn of je partner je manipuleert. "Dan ligt het aan jou, het is jouw schuld, je bent een slechte vrouw, je bent een slechte moeder", schetst Hoogwerf. "Ja, dan ga je wel geloven dat het in jou ligt."

'Onveilig om weg te gaan' Dat een relatie kan escaleren in mogelijk fataal geweld herkennen sommige vrouwen niet meer. "Dan ervaar je het gewoon als normaal." Hoogwerf vertelt dat er de ochtend dat we haar spraken nog een gesprek werd gevoerd over dat vrouwen in een gewelddadige relatie weg moeten gaan. "Het is heel erg moeilijk om weg te gaan, en sterker nog, het is heel erg onveilig om weg te gaan", legt ze uit. "Juist op het moment dat een relatie wordt verbroken, weten we dat het een enorme risico-escalatie is en dat de kans op dodelijk geweld dan toeneemt." 'Je zwemt een fuik in' Ester Wijnen zat jarenlang in een gewelddadige relatie. Bij haar begon het met kleine dingetjes. Jaloers gedoe als ze met een andere man sprak of als ze iets voor zichzelf wilde doen. "Dan valt die eerste klap", vertelt ze. "Je bent zelf in verwarring en denkt, het is een eenmalig iets." Maar het ging iedere keer een beetje verder. "In het begin vliegen er spullen door het huis, op een gegeven moment word je, steeds pijnlijker, vastgegrepen of krijg je een stomp tegen je lijf of tegen je been." Je ziet volgens haar zelf niet dat pad wat je dan al hebt afgelegd. "Je zwemt eigenlijk een fuik in en je komt steeds verder vast te zitten."

'Zo zag ik mezelf niet' De laatste jaren van haar huwelijk liep Ester op haar tandvlees. "Er was een tweede kind gekomen, een verbouwing thuis." 'Morgen beginnen we opnieuw', dacht ze als er weer wat gebeurde. "Maar er veranderde helemaal niks." De trein van het leven denderde ondertussen voort. "Twee kinderen verzorgen, wegbrengen naar de opvang en thuis alles regelen." Dat dit ook hoogopgeleide, zelfstandige financieel onafhankelijke vrouwen kon overkomen, kwam niet in haar op. "Dat gaat over arm, kwetsbaar of zielig en zo zag ik mezelf zeker niet, zo zag de omgeving mij niet." Belang van herkenbaarheid "Ik werkte destijds bij een grote verzekeraar waar duizenden mensen werkten, stel ik had daar op het internet bijvoorbeeld al iets gelezen over wat je kan gebeuren en hoe het eruit ziet, of het had in vrouwenbladen gestaan", zegt Ester over het belang van herkenbaarheid. "Dat je dan zoiets leest en dat je kan gaan denken." Blijkbaar hebben we nog steeds het idee dat dit over een bepaalde groep gaat, zegt ze. "Het komt gewoon voor in alle lagen van de bevolking, dus ook plegers zitten in alle rangen en standen", zegt ze. "Er zijn ook gewoon mensen met goede banen en vrijwilligers bij de sportvereniging, we moeten echt de ogen openen dat dit overal voorkomt."

'Ik ben nog gewoon Ester' 7 jaar lang zweeg ze. "Niemand wist iets, mijn zus niet, mijn beste vriendin niet, op mijn werk niet." Ze verborg alles uit schaamte. In een dagboek uit die periode las ze terug hoe ze opschreef dat ze hem wilde verlaten, dat het genoeg was. Maar doe het maar eens. "Je bent gewoon bang, omdat hij met van alles en nog wat dreigt." Een volleybaltoernooi waar ze naar toe ging, voor het eerst in jaren ze alleen, was het kantelpunt. "Ik dacht, dit ben ik ook nog, ik ben nog gewoon Ester, vrijheid, blijheid." Ze realiseerde zich dat ze weg wilde en schreef haar partner een brief van 8 kantjes. "Ik heb alleen de pech gehad dat hij die brief al gevonden had en toen brak de pleuris uit, die dag is een groot zwart gat." Controle en dwang Dat het lang kan duren voordat iemand vertrekt, hoort bij zo'n patroon van een gewelddadige relatie, zegt Hoogwerf. "Het is niet zomaar iemand die het geweld pleegt, het is iemand waar je een intieme relatie mee hebt, iemand waarmee je een band hebt opgebouwd, waar je van houdt." Er zit heel veel manipulatie en controle achter. "Wat ervoor zorgt dat je nog een paar keer een kans geeft, laat staan als er kinderen in het spel zijn, dan wordt het nog ingewikkelder om weg te gaan." Het zegt niks over de risico's van de situatie waar ze in zitten, zegt ze. "Het zegt alles over de controle en de dwang die erachter zit."